ОПЕК улучшила прогноз увеличения суточной нефтедобычи в РФ в 2021 г.

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - ОПЕК в своем новом прогнозе предсказывает рост производства нефти в 2021 году в России на 20 тыс. б/с – до 10,61 млн б/с. Об этом говорится в ежемесячном отчете организации. Ранее ожидалось увеличение производства в 2021 году на 10 тыс. б/с – до 10,6 млн б/с.

В целом ОПЕК сохранила оценку объема поставок нефти и жидких углеводородов на мировой рынок из стран, не входящих в картель, в 2019-м и в 2020 годах.

Так, в 2020 году этот показатель упал на 2,52 млн баррелей в сутки (б/с) к 2019 году – до 62,89 млн б/с

На 2021 год оценка роста была понижена на 230 тыс. б/с – если месяц назад аналитики ОПЕК ожидали роста до 63,83 млн б/с, почти на 1 млн б/с, то теперь только до 63,6 млн б/с.

В основном прогноз пересмотрен из-за аварий в США в феврале текущего года. Если раньше ожидалось, что добыча в США в 2021 году вырастет на 160 тыс. б/с – до 17,78 млн б/с, то теперь ОПЕК ждет снижения производства в США на 70 тыс. б/с – до 17,55 млн б/с.

Оценка темпа роста спроса на нефть в 2021 г.

ОПЕК сохранила оценку мирового потребления жидких углеводородов в 2020 году и прогноз на 2021 год по сравнению со своим предыдущим ежемесячным отчетом.

Как говорится в свежем отчете, в 2020 году спрос на нефть упал на 9,5 млн баррелей в сутки (б/с) к 2019 году – до 90,5 млн б/с, а в 2021 году он, как ожидается, вырастет на 6 млн б/с – до 96,5 млн б/с.

Более медленное, чем предполагалось, восстановление спроса в странах ОЭСР, расположенных в Америке, в первом квартале 2021 года, а также возобновление роста числа заболеваний COVID-19 в Индии и Бразилии, привели к снижению оценок на первое полугодие, но позитивные данные по спросу на топливо в США, ускорение программ по вакцинации во многих регионах дают надежду на оптимизм во втором полугодии. "Предполагаемое восстановление до некоторой степени нормальности и улучшение мобильности, как ожидается, окажет позитивное влияние на Ближнем Востоке и других странах Азии во втором полугодии 2021 года", - говорится в отчете.

Так, аналитики ОПЕК понизили прогноз по I кв. на 140 тыс. б/с – до 93,29 млн б/с, по II кв. – на 300 тыс. б/с, до 94,79 млн б/с, зато прогноз по III кв. увеличен на 150 тыс. б/с, до 97,9 млн б/с, а по IV кв. – на 290 тыс. б/с, до 99,74 млн б/с, что уже приближается к доковидному уровню потребления нефти в мире.

По предварительным данным, коммерческие запасы нефти в странах ОЭСР в марте увеличились на 10 млн баррелей по сравнению с февралем – до 2,987 млрд баррелей. Это на 13,5 млн баррелей выше, чем год назад, на 37,8 млн баррелей выше среднего пятилетнего показателя и на 73 млн баррелей выше среднего показателя за 2015-2019 годы.

Из них запасы нефти и нефтепродуктов выросли по сравнению с прошлым годом на 6,7 млн баррелей и 3,3 млн баррелей соответственно. При этом коммерческие запасы сырой нефти в странах ОЭСР были на 3,4 млн баррелей выше среднего значения за последние пять лет и на 16 млн баррелей выше среднего показателя 2015-2019 годов, в то время как товарные запасы демонстрировали избыток на 34,4 млн баррелей выше среднего значения за последние пять лет и на 57 млн баррелей выше среднего уровня 2015-2019 годов.

ОПЕК в апреле увеличил добычу нефти на 30 тыс. б/с - до 25,08 млн б/с

Страны ОПЕК в апреле увеличили добычу нефти на 26 тыс. баррелей в сутки – до 25,08 млн б/с, приводит организация данные вторичных источников.

Так, выросла добыча нефти в Иране, находящемся под нефтяными санкциями США, - на 73 тыс. б/с, до 2,39 млн б/с.

Кроме того, почти на столько же увеличила добычу нефти Нигерия, участвующая в соглашении ОПЕК+ по ограничению нефтедобычи. Между тем, на 67 тыс. б/с снизилась добыча в Ливии и на 80 тыс. б/с в Венесуэле, которые не участвуют в сделке.

Согласно расчетам "Интерфакса", с учетом добровольного сокращения добычи нефти Саудовской Аравией на 1 млн б/с соглашение ОПЕК+ исполнено странами ОПЕК на 122%, без учета – на 100%.