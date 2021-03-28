Бразилия оказалась на грани COVID-коллапса

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Четверть всех ежедневных смертей от коронавируса приходится на Бразилию, сообщает Associated Press. Агентство отмечает со ссылкой на экспертов, что страна оказалась на грани еще большего COVID-кризиса.

В среднем за последнюю неделю в Бразилии от коронавируса умирало по 2400 человек, но специалисты прогнозируют, что в течение недель эта цифра вырастет до 3000. Пиковые значения могут достигнуть 4000.

AP пишет, что уже не только медики, но и главы бразильских регионов признают, что локдауны неизбежны. Противником таких мер остается президент Жаир Болсонару. Как отмечают СМИ, бразильский лидер жестко выступает против требований ввести ограничения, называя их атакой на права людей на заработок.

При этом специалисты опасаются, что с введением жестких мер власти опоздали: в стране распространяется более заразный штамм.

25 марта в Бразилии впервые было официально зарегистрировано 100 тысяч новых случаев. Профессор Дьюкского университета (США) Мигель Николелис, который консультировал бразильские региональные власти, опасается, что к июлю общее число жертв COVID-19 в стране превысит 500 тыс., а к концу года Бразилия опередит по этому показателю США.

"Мы перешли рубеж, который казался невозможным для страны с устоявшейся системой общественного здравоохранения, историей эффективного проведения вакцинаций и работниками медицинской сферы. Следующий этап - это полный коллапс системы здравоохранения", - предупреждает Николелис.

AP отмечает, что в большинстве штатов Бразилии отделения интенсивной терапии полностью заполнены или близки к этому, а больные продолжают прибывать. В крупнейшем в Латинской Америке больничном комплексе в Сан-Паулу не обеспечен запасом кислорода, а седативные медикаменты, используемые при интубации, скоро закончатся.