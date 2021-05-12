Цены на нефть выросли до двухмесячных максимумов

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок прибавляют более 1,5% в среду, поднявшись до максимальных уровней за последние два месяца после публикации данных Минэнерго США, которые показали снижение запасов топлива в стране вторую неделю подряд.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:01 мск в среду составляет $69,79 за баррель, что на $1,24 (1,81%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $66,46 за баррель, что на $1,18 (1,81%) выше итогового значения предыдущей сессии.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 426 тыс. баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны. Товарные запасы бензина выросли на 378 тыс. баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов снизились на 1,73 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, прогнозировали сокращение запасов нефти на 2,1 млн баррелей, сохранение запасов бензина на том же уровне и снижение запасов дистиллятов на 1,5 млн баррелей. Опрошенные S&P Global Platts аналитики ожидали, что данные Минэнерго США покажут падение запасов нефти на 4,1 млн баррелей, рост запасов бензина на 700 тыс. баррелей и сокращение запасов дистиллятов на 2 млн баррелей.

Данные Американского института нефти (API), обнародованные накануне, показали снижение запасов нефти в США на неделе, завершившейся 7 мая, на 2,53 млн баррелей. По данным API, запасы бензина увеличились на 5,6 млн баррелей, а дистиллятов - сократились на 872 тыс. баррелей.

Трейдеры также оценивают новости, касающиеся системы трубопроводов Colonial Pipeline Co., которая является основным источником поставок бензина, дизельного и авиационного топлива на восточное побережье США. Colonial, которая была вынуждена приостановить операции в минувшую пятницу из-за хакерской атаки, рассчитывает восстановить основную часть операций до конца текущей недели.

Нехватка топлива уже ощущается в восточных штатах США, в то время как нефтеперерабатывающие компании Мексиканского залива вынуждены сокращать производство, поскольку не имеют возможности отправить покупателям достаточный объем продукции, пишет Bloomberg. Некоторые из нефтепереработчиков были вынуждены зафрахтовать танкеры для хранения избытка нефтепродуктов.