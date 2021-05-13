Нефть Brent подешевела до $68,63 после роста цен до максимумов с марта

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок снижаются на торгах в четверг после подъема до максимальных уровней с марта днем ранее на фоне оптимистичных прогнозов спроса во втором полугодии 2021 года и данных о снижении запасов топлива в США.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:25 по московскому времени в четверг составляет $68,63 за баррель, что на $0,69 (1%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на $0,77 (1,1%) - до $69,32 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $65,38 за баррель, что на $0,7 (1,06%) ниже итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась на $0,8 (1,2%)- до $66,08 за баррель.

Контракты на нефть Brent и WTI в среду достигли максимальных отметок с марта, по данным Dow Jones Market Data.

Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует, что мировое потребление нефти в 2021 году снизится на 5,4 млн баррелей в сутки (б/c). Это на 270 млн б/с ниже, чем в предыдущем отчете агентства.

Прогнозы по Европе и Америке были пересмотрены в сторону понижения на 320 тыс. б/с и 515 тыс. б/с соответственно в первом квартале 2021 года, усиление пандемии COVID-19 в Индии заставило МЭА понизить ее спрос во втором квартале на 630 тыс. б/с. Однако прогноз на второе полугодие оставлен примерно без изменений, исходя из ожиданий того, что кампании вакцинации продолжат расширяться, а пандемия в значительной степени находится под контролем.

ОПЕК ранее сохранила оценку мирового потребления жидких углеводородов в 2020 году и прогноз на 2021 год по сравнению со своим предыдущим ежемесячным отчетом. Как говорится в свежем отчете, опубликованном во вторник, в 2020 году спрос на нефть упал на 9,5 млн баррелей в сутки (б/с) к 2019 году - до 90,5 млн б/с, а в 2021 году он, как ожидается, вырастет на 6 млн б/с - до 96,5 млн б/с.

Более медленное, чем предполагалось, восстановление спроса в странах ОЭСР, расположенных в Америке, в первом квартале 2021 года, а также возобновление роста числа заболеваний COVID-19 в Индии и Бразилии привели к снижению оценок на первое полугодие, но позитивные данные по спросу на топливо в США, ускорение программ по вакцинации во многих регионах также дают надежду на оптимизм во втором полугодии.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 426 тыс. баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны, опубликованные в среду. Товарные запасы бензина выросли на 378 тыс. баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов снизились на 1,73 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, прогнозировали сокращение запасов нефти на 2,1 млн баррелей, сохранение запасов бензина на том же уровне и снижение запасов дистиллятов на 1,5 млн баррелей. Опрошенные S&P Global Platts аналитики ожидали, что данные Минэнерго США покажут падение запасов нефти на 4,1 млн баррелей, рост запасов бензина на 700 тыс. баррелей и сокращение запасов дистиллятов на 2 млн баррелей.

Данные Американского института нефти (API), обнародованные днем ранее, показали снижение запасов нефти в США на неделе, завершившейся 7 мая, на 2,53 млн баррелей. По данным API, запасы бензина увеличились на 5,6 млн баррелей, а дистиллятов - сократились на 872 тыс. баррелей.

В центре внимания рынка также остаются новости, касающиеся системы трубопроводов Colonial Pipeline Co., которая является основным источником поставок бензина, дизельного и авиационного топлива на восточное побережье США.

Компания-оператор Colonial Pipeline, которая была вынуждена приостановить операции в минувшую пятницу из-за хакерской атаки, объявила о начале постепенного возобновления работы трубопровода. В понедельник компания-оператор сообщила, что, как планируется, Colonial Pipeline возобновит работу на полную мощность к концу недели.