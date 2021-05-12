Repsol продаст Alliance Oil Худайнатова свою долю в их СП в России

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Испанская Repsol договорилась с Alliance Oil Эдуарда Худайнатова о продаже своей доли в их совместном предприятии в России – AR Oil&Gas B.V. (AROG, Нидерланды). Об этом сообщает местное агентство Europa Press со ссылкой на источники.

Доля Repsol в СП, которое было создано для проектов по разведке и добыче углеводородов в России, составляла 49%, остальные 51% – у Alliance Oil.

На балансе AROG числятся такие структуры, как "Санэко" (Самарская область) и "Татнефтеотдача" (Татарстан).

"Сделка является частью стратегии Repsol на 2021-2025 годы, представленной рынку в ноябре прошлого года, в которой основное внимание уделяется географическим регионам с наибольшими конкурентными преимуществами", - пишет издание.

Repsol в середине апреля решила также продать свой топливный бизнес в Италии компании Tamoil (сети заправочных станций из 275 АЗС), а также бизнес прямых продаж топлива.

Аналогичным образом в 2020 году Repsol сократил свое присутствие в четырех странах мира по разведке и добыче углеводородов – в Австралии, Ираке, Ирландии и Марокко.

Согласно стратегии Repsol, компания планирует сократить количество стран присутствия с 26 до 14 в следующие пять лет.

В конце марта стало известно, что Repsol ликвидирует свою российскую "дочку" – ООО "Репсол е энд п Евразия" (Repsol E&P Eurasia). Компания владела всего одной лицензией – на участок Салымский-6. В 2012 году он числился в перечне участков Минприроды, которые выдавались недропользователям для геологического изучения за свой счет, его ресурсы (по старой классификации) по D1 оценивались в 14,5 млн тонн, D2 - 0,5 млн тонн. "Дочка" Repsol получила лицензию на Салымский-6 в марте 2017 года, уже в октябре того же года срок ее действия истек.

СП AROG (AR Oil & Gaz) Repsol и Alliance Oil создали в начале 2013 года. AROG ведет добычу нефти и газа в Западной Сибири через дочерние компании "Татнефтеотдача" (Степноозерское и Елгинское месторождения в Татарстане), "Санеко" (Западно-Кочевненский, Солнечный, Северо-Камеликский участки, Ковалевское, Борщевское, Культурненское, Южно-Култашихское, Южно-Солнечное, Бажковское, Августовское, Западно-Августовское, Северо-Борщовское, Пензенское, Алкановское, Петровское месторождения в Самарской области).

Также у Repsol вместе с "Газпром нефтью" есть совместное предприятие в ХМАО - АО "Евротэк-Югра" (доля "Газпром нефти" - 31,3%, российская компания имеет право увеличения доли в СП до 50%). "Газпром нефть" и Repsol управляют этим СП на паритетных началах. СП владеет лицензиями на разведку и добычу углеводородов на участках "Карабашский-1" и "Карабашский-2", а также лицензиями на геологическое изучение еще ряда участков, в том числе "Карабашский-3", "Карабашский-9", "Килейский" и "Свердловский-4".

"Газпром нефти" и Repsol также принадлежит другое СП – "АСБ Гео", владеющее лицензией на геологическое изучение участка "Карабашский-10" в Кондинском районе ХМАО.

В середине прошлого года на фоне пандемии Repsol приняла решение, что не будет участвовать в проекте на полуострове Гыдан, где планировалось СП с "Газпром нефтью" и Shell. Речь шла о проекте "Енисей" на севере Красноярского края, в котором сейчас у "Газпром нефти" и Shell по 50%.

В совместных проектах с "Газпром нефтью" Repsol участвует через свои дочерние компании RepsolExploracion (Испания) и Repsol Exploracion Karabashsky (Нидерланды).