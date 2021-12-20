Repsol уйдет из нефтяных проектов в России ради декарбонизации

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Испанская Repsol продаст за символическую цену свои доли в российских нефтедобывающих СП с "Газпром нефтью" и уйдет из России, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники. Опрошенные газетой эксперты считают, что Repsol сделает это ради снижения инвестиций в углеводороды.

На начало 2021 года у Repsol было 68% в СП с "Газпром нефтью" "Евротек-Югра" и 50,01% в "АСБ Гео". По словам источников издания, решение о выходе из СП уже принято, стороны надеются закрыть сделку до конца года.

В "Газпром нефти", Repsol и ФАС на запросы "Коммерсанта" не ответили.

Repsol недавно объявила о целях по переходу к углеродной нейтральности к 2050 году, снижению выбросов CO2 на 15% к 2025 году, а также росту уровня инвестиций в зеленую генерацию, напомнил газете Дмитрий Маринченко из Fitch. Выход компании из нестратегических для нее российских активов он считает логичным шагом.

Издание отмечает, что Repsol стала первой иностранной компанией, которая уходит из России под лозунгом декарбонизации, раньше это случалось из-за санкций США и евросоюза. Слабая экономика бизнеса в России тоже повлияла на решение испанской компании, добавляет газета.

Работа Repsol в России была наиболее заметной в начале 2010 годов, когда компания создавала крупное добывающее СП с Alliance Oil, на тот момент принадлежавшей семье Бажаевых. В 2013 году СП под названием AROil & Gaz (AROG, доля Repsol — 49%) владело активами на $885 млн в Татарстане. В те же годы Repsol консолидировала ряд нефтяных активов в ХМАО в рамках "Евтотэк-Югры".

Карен Дашьян из Advance Capital отметил, что пик инвестиций Repsol в России пришелся на годы высоких цен на нефть, но и затем она искала новые варианты сотрудничества уже с госкомпаниями. Ссылаясь на данные открытых источников, он считает, что Repsol могла потратить на российские активы минимум $300 млн. Дашьян сомневается, что сейчас компания сможет вернуть эти вложения.