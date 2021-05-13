АФК "Система" вложила $38,5 млн в Etalon через допэмиссию

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Etalon Group подвела итоги реализации преимущественного права в рамках допэмиссии: АФК "Система" приобрела акции на $38,5 млн, на рынке компания может привлечь до $110 млн.

Допэмиссия Etalon состоит из 88 487 391 акции (30% капитала), цена размещения была определена заранее - $1,7 за акцию.

13 мая утром Etalon и "Система" сообщили, что структура АФК - Capgrowth Investments Limited - приобрела 22 632 806 акций пропорционально своей текущей доле в Etalon, которая равна 25,6%. Другие действующие акционеры подписались на 706 926 новых акций и 281 975 GDR.

Таким образом, для размещения на рынке остается 64 865 684 акций, букбилдинг стартует и завершится 13 мая, говорится в сообщении эмитента. Разместив такое количество акций, компания сможет привлечь порядка $110,3 млн без учета комиссий.

Организаторами размещения выступают "Ренессанс Капитал", Sber CIB и "ВТБ Капитал".

Из сообщения Etalon следует, что структуры "Системы" выставят заявку на все акции, которые останутся невостребованными по итогам рыночного размещения.

АФК "Система" делает ставку на девелопмент как на один из драйверов роста своего инвестиционного портфеля, заявила компания. Привлечение средств через SPO позволит Etalon продолжить развитие за счет приобретения новых проектов в Москве и Санкт-Петербурге, выхода на новые региональные рынки, существенно нарастить объем продаж и обеспечить увеличение маржинальности и доходности девелоперских проектов, рассчитывает АФК.

Своп с Альфа-банком

Одновременно "Система" объявила, что заключила с Альфа-банком соглашение о беспоставочном свопе в отношении GDR Etalon. Оно предполагает переход к банку имущественных, но не голосующих прав на бумаги. В рамках исполнения соглашения банк планирует приобрести в совокупности до 20% капитала Etalon в форме GDR посредством их приобретения как у текущих акционеров (включая Capgrowth "Системы"), так и в ходе букбилдинга. Соглашение заключено сроком на 30 месяцев.

Параллельно подписано опционное соглашение, дающее Capgrowth право выкупить все GDR, приобретенные Альфа-банком. Если структура "Системы" не реализует свой колл-опцион, у банка будет право продать весь имеющийся пакет GDR Etalon третьему лицу.

Представитель "Системы" отметил, что equity swap - это инновационный для российского рынка инструмент, который позволит АФК "поддержать стратегию роста Etalon Group, сохранив при этом курс на укрепление собственной финансовой дисциплины".