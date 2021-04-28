Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:55Заразились
на 28.04В России 4 787 273+7 848В мире 148 716 872+844 470

Etalon Group привлечет 26,5 млрд рублей в Сбербанке на проект в Москве

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - SberCIB заключил договор об открытии кредитной линии с лимитом 26,5 млрд рублей Etalon Group. Кредитные средства будут направлены на финансирование строительства проекта "ЗИЛ-Юг" в Москве, говорится в сообщении Сбербанка.

Линия открыта на срок до конца 2024 года. Средства будут направлены на строительство первой очереди проекта "ЗИЛ-Юг", а также на рефинансирование ранее понесенных затрат, связанных с реализацией проекта, отмечается в пресс-релизе.

Строительство первой очереди пройдет в несколько этапов. Первые два этапа, на которые уже получено разрешение на строительство, включают возведение шести корпусов и подземного паркинга на 335 машиномест. Планируемая продаваемая площадь жилой недвижимости составит 44,9 тыс. кв. м, коммерческой недвижимости - 4,5 тыс. кв. м. Завершение первой очереди строительства планируется в конце 2023 года.

Ранее сообщалось, что девелопер получил разрешение на строительство первой очереди жилого комплекса "ЗИЛ-Юг" в южной части бывшей территории завода ЗИЛ в Москве.

Всего там на участке в 109 га запланировано строительство 1,4 млн кв. м, из них около 955 тыс. кв. м придется на жилье и встроенные коммерческие помещения.

По оценке консалтинговой компании Colliers International, рыночная стоимость проекта равна 64,1 млрд рублей, а доходы Etalon Group от продажи недвижимости в комплексе составят 360,2 млрд рублей.

Крупнейшим акционером Etalon Group является АФК "Система". Текущая структура собственников Etalon Group выглядит так: АФК "Система" - 25,6%, Prosperity Capital - 5,3%, менеджмент - 0,8%, free float - 68,3%.

Сбербанк Зил-ЮГ Москва Etalon Group? Prosperity Capital АФК Система

Новости по теме

Новости

Минфин разъяснил порядок работы в контрактной системе в нерабочие дни в мае

Минфин разъяснил порядок работы в контрактной системе в нерабочие дни в мае
Экономический кризис

Минсельхоз уже придумал меры по сдерживанию цен на гречку

Минсельхоз уже придумал меры по сдерживанию цен на гречку

Segezha Group в рамках IPO оценена в 125,5 млрд рублей

Рубль меняется незначительно на старте торгов в ожидании решений ФРС

Европейские фондовые индексы снизились, в фокусе - заседание ФРС

Европейские фондовые индексы снизились, в фокусе - заседание ФРС

Общепит США столкнулся с дефицитом куриных крылышек

В правительстве обсудили с металлургами рост цен

В правительстве обсудили с металлургами рост цен

Источники сообщили о планах владельца "Уралхима" лично возглавить компанию

Источники сообщили о планах владельца "Уралхима" лично возглавить компанию

Доходность облигаций Москвы составила 6,73% годовых

Brent подорожала до $65,92 на сохранении планов ОПЕК+ по добыче

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');