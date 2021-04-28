Etalon Group привлечет 26,5 млрд рублей в Сбербанке на проект в Москве

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - SberCIB заключил договор об открытии кредитной линии с лимитом 26,5 млрд рублей Etalon Group. Кредитные средства будут направлены на финансирование строительства проекта "ЗИЛ-Юг" в Москве, говорится в сообщении Сбербанка.

Линия открыта на срок до конца 2024 года. Средства будут направлены на строительство первой очереди проекта "ЗИЛ-Юг", а также на рефинансирование ранее понесенных затрат, связанных с реализацией проекта, отмечается в пресс-релизе.

Строительство первой очереди пройдет в несколько этапов. Первые два этапа, на которые уже получено разрешение на строительство, включают возведение шести корпусов и подземного паркинга на 335 машиномест. Планируемая продаваемая площадь жилой недвижимости составит 44,9 тыс. кв. м, коммерческой недвижимости - 4,5 тыс. кв. м. Завершение первой очереди строительства планируется в конце 2023 года.

Ранее сообщалось, что девелопер получил разрешение на строительство первой очереди жилого комплекса "ЗИЛ-Юг" в южной части бывшей территории завода ЗИЛ в Москве.

Всего там на участке в 109 га запланировано строительство 1,4 млн кв. м, из них около 955 тыс. кв. м придется на жилье и встроенные коммерческие помещения.

По оценке консалтинговой компании Colliers International, рыночная стоимость проекта равна 64,1 млрд рублей, а доходы Etalon Group от продажи недвижимости в комплексе составят 360,2 млрд рублей.

Крупнейшим акционером Etalon Group является АФК "Система". Текущая структура собственников Etalon Group выглядит так: АФК "Система" - 25,6%, Prosperity Capital - 5,3%, менеджмент - 0,8%, free float - 68,3%.