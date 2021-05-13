Volvo Cars вернулась к планам провести IPO в Стокгольме

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Шведский автопроизводитель Volvo Cars, владельцем которого является китайская Zhejiang Geely Holding Group Co., сообщил, что рассматривает возможность проведения первичного публичного размещения акций на Стокгольмской фондовой бирже позднее в этом году.

Окончательное решение по этому вопросу будет зависеть от рыночных условий, говорится в пресс-релизе. Volvo не раскрывает потенциальный объем размещения.

По данным Bloomberg, оценка автопроизводителя в ходе IPO может составить $20 млрд.

"Потенциальный листинг на Стокгольмской фондовой бирже может дать глобальным инвестором возможность принять участие в нашем восхождении по пути к тому, чтобы стать с лидером в быстроразвивающемся сегменте электромобилей премиум-класса с интеллектуальными системами", - заявил главный исполнительный директор Volvo Хокан Самуэльссон.

В 2018 году Volvo уже хотела выйти на открытый рынок, но отложила проведение IPO из-за опасений по поводу глобальной торговой войны, напоминает Financial Times.

Компания в среду также объявила о продлении контракта Самуэльссона до конца 2022 года. Он возглавил Volvo в 2012 году, спустя два года после того как Geely Holding приобрела автопроизводителя у американской Ford Motor Co. за $1,8 млрд.

Ранее в этом году Volvo и Geely отказались от планов слияния Volvo с Geely Automobile Holdings Ltd., решив вместо этого объединить бизнесы по производству двигателей и трансмиссий. Это породило надежды на то, что Volvo может провести IPO для получения большей независимости от Geely Holding, отмечает издание The Wall Street Journal.

Geely Holding останется одним из основных акционеров Volvo после листинга, сообщается в пресс-релизе.

Шведская компания работает с 1927 года и сейчас продает автомобили примерно в 100 странах, в ней работают около 40 тысяч человек.

Глобальные продажи Volvo Cars в 2020 году составили 661 713 машин, что на 6,2% меньше, чем годом ранее. В 2019 году компания зафиксировала рекордный показатель по итогам шестого года подряд.