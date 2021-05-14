Honda вернулась к квартальной прибыли

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Японский автопроизводитель Honda Motor вернулся на прибыльный уровень в четвертом финансовом квартале благодаря улучшению операционных показателей, особенно в Северной Америке, на фоне продолжающегося восстановления бизнеса после пандемии.

Чистая прибыль компании в январе-марте составила 213,32 млрд иен ($1,95 млрд) по сравнению с чистым убытком в 29,54 млрд иен годом ранее. Опрошенные FactSet аналитики в среднем прогнозировали чистую прибыль на уровне 60,81 млрд иен.

Негативное влияние на результаты Honda в предыдущем финансовом году оказало падение продаж автомобилей по всему миру из-за пандемии коронавируса.

Выручка в январе-марте выросла на 4,8% и достигла 3,624 трлн иен.

Операционная прибыль Honda составила 213,21 млрд иен по сравнению с операционным убытком в 5,6 млрд иен годом ранее.

Автомобильное подразделение Honda в минувшем финквартале получило операционную прибыль в размере 37,63 млрд иен против убытка годом ранее. Операционная прибыль подразделения, занимающегося выпуском мотоциклов, увеличилась на 14%, до 72,23 млрд иен.

Улучшение операционных результатов зафиксировано во всех регионах присутствия. В том числе в Северной Америке операционная прибыль выросла до 186,65 млрд иен с 24,58 млрд иен.

По итогам 2021 финансового года чистая прибыль Honda подскочила на 44,3%, до 657,43 млрд иен, операционная прибыль - на 4,2%, до 660,21 млрд иен. Годовая выручка компании сократилась на 11,8%, до 13,17 трлн иен.

В текущем финансовом году, который начался в апреле, автопроизводитель прогнозирует рост выручки на 15,4%, до 15,2 трлн иен Операционная прибыль, как ожидается, останется на уровне 660 млрд иен, а чистая прибыль снизится на 10,3%, до 590 млрд иен.

Honda также рассчитывает увеличить продажи автомобилей по итогам - до 5 млн единиц с 4,5 млн, реализованных в предыдущем фингоду, мотоциклов - до 18 млн единиц с 15,1 млн.

Акции Honda подорожали на 1% по итогам торгов в пятницу. Рыночная стоимость компании за последние 12 месяцев выросла на 35,6% и сейчас составляет около 5,7 трлн иен.