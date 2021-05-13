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Сбербанк подтвердил намерение распределять излишний капитал среди акционеров

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Сбербанк при наличии дополнительного капитала будет рассматривать возможность повышения доли дивидендных выплат от чистой прибыли, базовый принцип остается прежним - распределение не менее 50% прибыли при достаточности базового капитала не ниже 12,5%.

Об этом на вебинаре компании "Атона" сообщила управляющий директор, руководитель центра по работе с инвесторами Сбербанка Анастасия Белянина.

"Если мы понимаем, что мы создаем избыточный капитал, то, конечно, мы будем смотреть на возможность его оптимального использования", - сказала она.

Согласно дивидендной политике до 2023 года Сбербанк планирует направлять на дивиденды не менее 50% чистой прибыли.

На выплату дивидендов за 2020 год банк направил 55,9% чистой прибыли по МСФО за 2020 год (422,38 млрд рублей, или 18,7 рубля на одну акцию).

"Мне кажется, это хороший сигнал рынку, который говорит о том, что если у группы формируется избыточный капитал, то, конечно, так или иначе группа может принимать решение о том, чтобы его (долю выплат - прим. ИФ) повышать. Но, еще раз отмечу, базовая дивидендная политика остается пока на том уровне, как мы ее огласили в конце прошлого года", - добавила Белянина.

Сбербанк не собирается держать лишний капитал, в случае развития ситуации лучше прогноза может гибко отреагировать в части роста дивидендных выплат, говорил в ноябре 2020 года президент - председатель правления банка Герман Греф.

В 2020 году банк сократил чистую прибыль по МСФО на 10% - до 760,3 млрд рублей с 845 млрд рублей в 2019 году.

На выплату дивидендов за 2019 год банк направил рекордные 422,4 млрд рублей (18,7 рубля на одну обыкновенную и на одну привилегированную акцию).

С весны прошлого года контролирующим акционером Сбербанка (50% плюс 1 акция) является правительство.

Сбербанк Герман Греф Анастасия Белянина

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