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РФ купила у ЦБ контроль в Сбербанке, заплатив 2,14 трлн руб. из ФНБ

РФ купила у ЦБ контроль в Сбербанке, заплатив 2,14 трлн руб. из ФНБ
Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Правительство России в пятницу реализовало сделку по покупке контрольного пакета акций Сбербанка у ЦБ РФ.

"10 апреля у Банка России за счет средств Фонда национального благосостояния приобретены 11 млрд 293 млн 474 тыс. обыкновенных акций ПАО "Сбербанк" (50% от общего количества акций данной кредитной организации)", - сообщил Минфин РФ.

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Сделка прошла по средневзвешенной цене по результатам торгов на Московской бирже за период с 9 марта по 7 апреля - 189,44 руб. за акцию. Общая сумма сделки составила 2 трлн 139,4 млрд рублей.

ЦБ РФ уже передал правительству 50% обыкновенных акций Сбербанка, передача еще одной акции пройдет не позднее 6 мая, говорится в пресс-релизе регулятора.

"Сохранение одной акции у Банка России необходимо для заключения акционерного соглашения между Банком России и правительством РФ", - отмечается в сообщении.

Сбербанк ЦБ РФ ФНБ

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