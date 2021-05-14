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"Роснефть" заключила с Минэнерго инвестсоглашения по четырем НПЗ

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - "Роснефть" сообщила, что заключила соглашения с Министерством энергетики в целях стимулирования проектов строительства новых производственных мощностей глубокой переработки на четырех НПЗ.

Введенные в октябре 2020 года изменения в Налоговый кодекс предполагают введение дополнительного инвестиционного коэффициента (1,3) к обратному акцизу на нефтяное сырье. Условие его получения - инвестиции в строительство установок глубокой переработки нефти в объеме более 50 млрд рублей к 2026 году. Механизм обратного акциза позволит привлечь около 1 трлн рублей в строительство около 30 установок глубокой переработки нефти в следующие шесть-десять лет.

По данным Минэнерго на середину апреля, инвестиционные соглашения о модернизации со специальными стимулирующими условиями подписали 14 нефтеперерабатывающих заводов России.

Компания подписала соглашения по Новокуйбышевскому НПЗ, Сызранскому НПЗ, Туапсинскому НПЗ и Комсомольскому НПЗ.

Роснефть Минэнерго Комсомольский НПЗ Новокуйбышевский НПЗ

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