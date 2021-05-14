"Сургутнефтегаз" сократил квартальную прибыль в четыре раза

"Кубышка" компании увеличилась на 6%

Фото: Алексей Андронов/ТАСС

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Чистая прибыль "Сургутнефтегаза" в первом квартале сократилась почти в четыре раза в годовом измерении и составила 179,6 млрд рублей, следует из отчета компании.

Выручка компании увеличилась на 34%, до 397,3 млрд рублей.

Себестоимость выросла на 19,5%, до 286,1 млрд рублей, валовая прибыль - в 1,9 раза, до 111 млрд рублей.

Прибыль от продаж увеличилась в 3,4 раза, до 81,7 млрд рублей. Прибыль до налогообложения упала в 4 раза, до 214 млрд рублей.

Ликвидные активы "Сургутнефтегаза" - так называемая "кубышка" - в первом квартале 2021 года составили 3,786 трлн рублей, что на 218 млрд рублей, или 6% больше по сравнению с показателем на начало года (3,568 трлн рублей).

Показатель ликвидных активов включает в себя сумму краткосрочных финансовых вложений, денежных средств и долгосрочных депозитов.