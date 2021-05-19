Совет директоров "Сургутнефтегаза" определил годовые дивиденды

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров "Сургутнефтегаза" рекомендовал дивиденды за 2020 год в размере 6,72 рубля на привилегированную акцию и 0,7 рубля на обыкновенную, сообщила компания.

Рекомендации совета директоров по "префам" совпали с расчетами "Интерфакса", тогда как прогноз аналитиков был на уровне 6,85 рубля за преф и 0,65 рубля за обыкновенную акцию.

Годовое собрание акционеров "Сургутнефтегаза" пройдет 30 июня в заочной форме. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента - 5 июня.

Рекомендовано установить 20 июля 2021 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Что касается "префов", что это достаточно "щедрые" дивиденды для "Сургутнефтегаза". Такой уровень дивидендов компания может выплатить в четвертый раз за последние годы. В предыдущий раз компания выплачивала относительно высокие дивиденды по итогам 2018 года - по 7,62 рубля на акцию (при прибыли в 828 млрд рублей), по итогам 2015 года - 6,92 рубля на акцию (при прибыли в 751,3 млрд рублей), а также за рекордный 2014 год - тогда выплаты составили 8,21 руб. на акцию на фоне чистой прибыли в 892 млрд рублей.

Уставный капитал "Сургутнефтегаза" составляет 43 427 992 940 рублей, он разделен на 35 725 994 705 обыкновенных акций и 7 701 998 235 привилегированных акций номиналом 1 рубль.