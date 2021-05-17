Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,1-0,3%

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в понедельник подрос вслед за мировыми фондовыми площадками на ожиданиях сохранения программ стимулирования и низких ставок в США, несмотря на локальный всплеск инфляции; сдерживающим фактором выступает проседающая нефть (Brent просела к $68,5 за баррель); индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,1-0,3%, при этом растут бумаги Petropavlovsk на отчете за 2020 год.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3642,82 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1553,85 пункта (+0,3%); динамика цен "голубых фишек" на Московской бирже смешанная в пределах 1,7%.

Доллар подешевел до 73,82 рубля (-0,2 рубля).

Золотодобытчик Petropavlovsk (+2%) по итогам 2020 года увеличил EBITDA на 32%, до $350,7 млн, сообщила компания. Аналитики ожидали, что этот показатель составит порядка $317-337 млн. По итогам 2020 года Petropavlovsk получил убыток в $48,9 млн против прибыли годом ранее, однако скорректированная чистая прибыль выросла почти втрое, до $76,1 млн.

Также подорожали акции Polymetal (+1,7%), ПАО "Полюс" (+1,4%), "Аэрофлота" (+1,1%), "АЛРОСА" (+0,6%), "Газпрома" (+0,5%), "ММК" (+0,5%), Сбербанка (+0,4% и +0,2% "префы"), "Яндекса" (+0,4%), Московской биржи (+0,3%), "МТС" (+0,3%), "Магнита" (+0,3%), "Норникеля" (+0,2%), "Северстали" (+0,1%), "Сургутнефтегаза" (+0,1% и +0,5% "префы"), "НОВАТЭКа" (+0,1%).

Подешевели расписки TCS Group (-1,3%), акции "ЛУКОЙЛа" (-0,8%), АФК "Система" (-0,4%), "РусГидро" (-0,4%), расписки Ozon (-0,3%), бумаги "Газпром нефти" (-0,2%), "Интер РАО" (-0,1%), UC Rusal (-0,1%).

Совет директоров OR Group (ранее - группа компаний "Обувь России") (-0,7%) рекомендовал акционерам на годовом собрании 18 июня принять решение не выплачивать дивиденды за 2020 год.

Оценки аналитиков

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, внешний фон утром в понедельник неоднозначный: сырьевые контракты проседают, фондовая Азия подросла, но сырьевые валюты под давлением. Китайская статистика подтвердила прогнозы по росту промышленности, но оказалась слабее по потреблению. Расширение карантинных мер в Японии и на Тайване беспокоит в смысле спроса на нефть, но китайская переработка остается на высоком уровне. Цены на сталь в Китае начали стабилизироваться, хотя власти продолжают настаивать на возможных проверках практик производителей. Российский рынок акций утром может сохранить нейтральные настроения.

Главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич полагает, что существенным фактором для рынков продолжает выступать оценка инвесторами рисков более раннего сворачивания стимулирующей денежно-кредитной политики в Штатах. На прошедшей неделе эти опасения были поддержаны статистикой по инфляции, которая оказалась выше прогнозов и вышла на многолетние максимумы.

В сложившейся ситуации рынки будут следить за выступлениями представителей ФРС, которые в рамках словесных интервенций продолжат успокаивать рынки, указывая на временность инфляционного всплеска и необходимости удерживать стимулирующую политику продолжительное время на фоне сохранения рисков для экономики со стороны пандемии коронавируса. Плюс к этому инвесторы обратят внимание на публикацию протоколов заседания ФРС, где будут искать намеки на возможные действия регулятора в случае продолжительного инфляционного давления.

Наибольшие опасения сейчас вызывает ситуация с коронавирусом в развивающихся странах, а также в Японии. Однако активная вакцинация в Штатах и стабилизация ситуации с коронавирусом в Европе поддерживает ожидания высоких темпов восстановления мировой экономики.

Индекс МосБиржи с учетом неопределенного внешнего фона утром в понедельник может просесть в середину диапазона 3600-3650 пунктов. В дальнейшем, в отсутствие важной макроэкономической статистики и при сохранении умеренно негативных настроений на внешних площадках, российский рынок перейдет в консолидацию у достигнутых уровней. При этом ближе к закрытию на фоне старта торгов за океаном покупки могут активизироваться, что позволит индексу МосБиржи отыграть часть потерь, считает Зварич.

По словам начальника отдела анализа рынков ИГ "Универ-Капитал" Елены Шишкиной, данные Федрезерва в пятницу показали более слабый, чем ожидалось, рост объема промпроизводства в США в апреле, а отчет Мичиганского университета обнаружил неожиданное ухудшение потребительских настроений в Штатах из-за роста инфляционных опасений (предварительный индекс настроений упал в мае до 82,8 пункта при прогнозах роста до 90,4 пункта с апрельских 88,3 пункта).

Насыщенная неделя

На текущей неделе ожидается большое количество событий: в понедельник состоится встреча Еврогруппы, США опубликуют индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка за май; во вторник еврозона заявит об изменении объема ВВП и уровня занятости за I квартал; в среду еврозона опубликует индекс потребительских цен за апрель, а в США состоится публикация протокола апрельского заседания ФРС; в четверг выйдет производственный индекс ФРС-Филадельфии за май, данные об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице; в пятницу страны еврозоны и США опубликуют индексы деловой активности в производственном секторе и сфере услуг за апрель.

Сезон отчетностей в США за первый квартал завершается: уже отчитались 456 компаний, акции которых входят в S&P 500. Из вышедших отчетов 86,8% превысили ожидания аналитиков. На текущей неделе ожидаются несколько знаковых отчетов: Walmart, Target Corp, Home Depot, Cisco Systems, Macy's, Baidu, Lowe's.

В США в пятницу индексы акций выросли на 1,1-2,4%, но неделя завершилась снижением. По итогам минувшей недели Dow Jones потерял 1,1%, S&P 500 - 1,4%. Nasdaq упал на 2,3% на фоне распродаж акций технологических компаний. Давление на американский фондовый рынок на минувшей неделе оказали данные об ускорении инфляции в США в апреле.

Представители ФРС на прошлой неделе снова заявляли, что, согласно их прогнозам, инфляционное давление будет временным, в связи с чем пока рано сворачивать программу выкупа активов или повышать процентные ставки.

В Азии в понедельник динамика индексов акций смешанная (японский Nikkei 225 просел на 0,9%, китайский Shanghai Composite растет на 0,7%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,7%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 топчется на уровне пятницы).

Правительство Японии ввело чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии COVID-19 еще в трех префектурах страны (Хоккайдо, Окаяма и Хиросима) с 16 по 31 мая. Цены производителей (индекс PPI) в Японии в апреле выросли на 3,6% в годовом выражении (максимальный подъем с сентября 2014 года) и на 0,7% в помесячном. Аналитики в среднем прогнозировали повышение соответственно на 3,1% и 0,5%.

Экономическая активность в Китае в апреле несколько замедлилась после резкого скачка в предыдущий месяц, который был обусловлен, в том числе, низкой базой для сравнения. Розничные продажи подскочили на 17,7% в годовом выражении, при прогнозах роста на 24,9% после мартовского взлета на 34,2%. Розничные продажи в апреле выросли девятый месяц подряд, однако темпы повышения были минимальными с декабря прошлого года.

Объем промышленного производства КНР в прошлом месяце повысился на 9,8% в годовом выражении после скачка на 14,1% в марте. Результат совпал с ожиданиями экспертов, сообщает Trading Economics.

Цены на нефть

На нефтяном рынке цены утром в понедельник проседают после роста минувшей недели; цена Brent находится на $0,1 выше уровня закрытия основных торгов акциями на Мосбирже в пятницу. Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $68,52 за баррель (-0,3% и +2,5% в пятницу), июньская цена WTI - $65,27 за баррель (-0,2% и +2,4% в пятницу).

По итогам минувшей недели Brent подорожала на 0,6%, WTI - на 0,7%.

Рынок продолжает следить за эпидемиологической ситуацией в Азии, где все больше стран ужесточают карантинные ограничения, пишет S&P Global Platts.

Рост заболеваемости коронавирусом, в частности, наблюдается в Сингапуре и Тайване. Сингапур 14 мая ввел новые ограничительные меры, чтобы сдержать распространение заболевания. Власти Тайваня в субботу повысили уровень эпидемиологической опасности в Тайбэе.

В индийской столице карантинные меры были продлены до 24 мая. Ограничения были продлены и в других частях Индии, включая штаты Махараштра и Западный Бенгал.

Эксперты предупреждают о понижательных рисках для нефтяных цен из-за ситуации с COVID-19 в Азии, однако отмечают, что поддержку рынку оказывает рост спроса в США и Европе. Они ожидают, что ближайший фьючерс на нефть Brent будет торговаться около $69 за баррель.

Между тем данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes, опубликованные в минувшую пятницу, показали рост числа действующих нефтегазовых буровых установок в США на прошлой неделе на 5 единиц - до 453 установок.