Россия сократила вложения в US Treasuries в марте на $1,78 млрд

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Россия сократила вложения в казначейские обязательства министерства финансов США в марте 2021 года на $1,78 млрд по сравнению с предыдущим месяцем.

Согласно данным американского Минфина, на конец марта России принадлежали казначейские облигации США на общую сумму $3,976 млрд против $5,756 млрд месяцем ранее. Вложения РФ в долгосрочные бумаги выросли на $782 млн, до $1,088 млрд, в краткосрочные - снизились на $2,562 млрд, до $2,888 млрд.

Как сообщалось, в апреле 2018 года на фоне жестких антироссийских санкций инвестиции РФ в US Treasuries упали почти вдвое - с $96,1 млрд до $48,7 млрд. В мае того же года показатель рухнул более чем в три раза, до $14,9 млрд, после чего Россия покинула список из 33 стран, являющихся крупнейшими держателями американского госдолга. При этом еще в 2013 году инвестиции РФ в US Treasuries превышали $150 млрд.

Япония в марте осталась крупнейшим держателем американских долговых обязательств 22-й месяц подряд: она сократила вложения на $17,7 млрд - до $1 трлн 240,3 млрд. Китай, занимающий вторую строчку, уменьшил портфель US Treasuries на $3,8 млрд - до $1 трлн 100,4 млрд.

Третью позицию с большим отрывом занимала Великобритания ($443,2 млрд), четвертую - Ирландия ($309,8 млрд). Пятое место - у Люксембурга ($282,8 млрд), шестое - у Бразилии ($255,5 млрд). В топ-10 держателей US Treasuries также входят Швейцария, Бельгия, Тайвань и Гонконг.

Общий объем вложений нерезидентов в US Treasuries в марте сократился на $70,3 млрд и составил $7 трлн 28,4 млрд, из которых бумаги на $4 трлн 202,2 млрд принадлежали правительствам или центробанкам иностранных государств.