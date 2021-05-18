Минцифры подготовит концепцию доступа к данным из госсистем для бизнеса

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Минцифры РФ подготовит концепцию регулирования доступа разработчиков различных компаний к наборам данных из государственных информационных систем, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, по поручению которого разрабатывается документ.

Там уточнили, что в концепции будет фигурировать несколько типов датасетов (наборов данных - ИФ), разделенных по признаку конфиденциальности: датасеты ограниченного доступа и общедоступные, по принадлежности оператору (ведомственные, межведомственные).

Предполагается, что датасеты будут формироваться на платной основе, а их стоимость будет определяться исходя из сложности и объема, что позволит избежать неэффективных расходов государства, отметили в аппарате вице-премьера. При этом доступ к наборам данных, содержащим общедоступную информацию, будет бесплатным.

Формировать наборы данных на основании запросов разработчиков компаний, осуществлять анонимизацию и обезличивание, а также создавать инфраструктуру доступа к государственным наборам данных будет оператор государственных наборов данных, который будет определен позднее.

"Наборы данных станут основой машинного обучения для организаций и предприятий, представляющих ключевые отрасли экономики. Внедрение искусственного интеллекта приведет к увеличению производительности предприятий и ускорит цифровую трансформацию", - сказали в аппарате Чернышенко.

По его словам, единая база данных делает государство уникальным оператором, который имеет в своем распоряжении практически неограниченное количество датасетов и их комбинаций.

"Такие базы представляют интерес для бизнеса, который выстраивает маркетинговые коммуникации и планы развития, опираясь на аналитику датасетов", - сказал Чернышенко.

Замглавы Минцифры Олег Качанов подчеркнул, что при формировании наборов данных из госсистем оператор в первую очередь должен обеспечить невозможность их персонификации.

Над разработкой единых принципов доступа к государственным датасетам Минцифры работает совместно с Минэкономразвития в рамках реализации федерального проекта "Искусственный интеллект" нацпрограммы "Цифровая экономика". Первый вариант документа уже обсудили участники экспертной сессии по искусственному интеллекту АНО "Цифровая экономика", уточнили в Минцифры.