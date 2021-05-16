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В РФ до конца года заработает общая система с данными из разных реестров и баз

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил положение о Единой информационной платформе управления данными, сообщила в субботу пресс-служба правительства.

Отмечается, что она заработает в стране до конца 2021 года.

Как пояснили в пресс-службе, ее основная задача - улучшить для граждан качество и доступность государственных и муниципальных услуг.

Речь идет о создании платформы, которая объединит информацию из множества государственных систем, реестров и баз. "Она, в том числе, систематизирует данные Единого государственного реестра юридических лиц, Единого государственного реестра недвижимости, Государственного реестра транспортных средств, Пенсионного фонда", - сказали в кабмине.

Сведения, содержащиеся в этих ресурсах, сейчас рассредоточены по разным базам данных, которые обновляются недостаточно быстро, а права доступа к информации регулируются отдельными соглашениями и не объединены общими правилами. Как отметили в пресс-службе, "поэтому, к примеру, чтобы собрать бумаги для продажи квартиры, дачи или автомобиля, нужно потратить немало времени и сил".

В правительстве заявили, что запуск новой платформы "ускорит обмен информацией между государственными структурами, а значит - и сам процесс оказания гражданам тех или иных услуг".

Система позволит не только интегрировать все данные на единой платформе, но и определить источники юридически значимых сведений, постоянно контролировать их достоверность, актуальность и непротиворечивость.

Оператором новой платформы назначено Минцифры.

Михаил Мишустин Минцифры ЕГРН ПФР

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