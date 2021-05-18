Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:43Заразились
на 17.05В России 4 949 573+9 328В мире 163 413 904+343 972

Топ-4 индекса MSCI Russia 10/40 не изменился по итогам ребалансировки

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Список "тяжеловесов" индекса MSCI Russia 10/40, который строится на основе индекса MSCI Russia Standard, по итогам ребалансировки не изменился, говорится в сообщении индексного провайдера MSCI.

Топ-4 индекса MSCI Russia 10/40 по-прежнему включает "Норильский никель", "ЛУКОЙЛ", "Газпром" и Сбербанк. В то же время в его расчетную базу с весом 1,52% были добавлены ADS Ozon.

Как ранее сообщалось в обзоре главного стратега "ВТБ Капитала" по рынку акций Ильи Питерского, он тоже не ожидал изменений.

Все изменения вступят в силу 27 мая после закрытия торгов.

Индексы MSCI носят прикладной характер: многие инвестиционные фонды их "покупают", то есть вкладываются в акции, входящие в структуру индекса, пропорционально весу в нем, а также разрабатывают сложные структурные инструменты на основе индексов. Включение в индекс MSCI гарантирует акциям компаний более высокую ликвидность.

Распределение весов в индексе MSCI Russia 10/40 важно с точки зрения активов фондов, вкладывающих средства в Россию, так как многие из них обязаны следовать директивам UCITS III, которые, в частности, предполагают запрет на аллокацию более 10% активов в акции одной компании.

MSCI Russia 10/40

Новости

"Магнит" договорился о покупке "Дикси"

"Магнит" договорился о покупке "Дикси"

Илон Маск опустился на третье место в рейтинге богатейших людей мира

Илон Маск опустился на третье место в рейтинге богатейших людей мира

Поставщики уведомили, что ожидают повышения цен на чай в РФ

Минцифры подготовит концепцию доступа к данным из госсистем для бизнеса

Госдума рассмотрит законопроект о защите неквалифицированных инвесторов

Госдума рассмотрит законопроект о защите неквалифицированных инвесторов

Намеченный на лето Давосский форум перенесен на 2022 год

В ЦБ заявили о рекордно высокой долговой нагрузке россиян

В ЦБ заявили о рекордно высокой долговой нагрузке россиян

Новак заявил, что украинцы переплачивают по 30% стоимости газа из-за политических игр

Новак заявил, что украинцы переплачивают по 30% стоимости газа из-за политических игр

Богатым россиянам могут разрешить создавать личные фонды

Богатым россиянам могут разрешить создавать личные фонды

Уход Гейтса из совета директоров Microsoft связали с расследованием его романа с сотрудницей

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');