Топ-4 индекса MSCI Russia 10/40 не изменился по итогам ребалансировки

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Список "тяжеловесов" индекса MSCI Russia 10/40, который строится на основе индекса MSCI Russia Standard, по итогам ребалансировки не изменился, говорится в сообщении индексного провайдера MSCI.

Топ-4 индекса MSCI Russia 10/40 по-прежнему включает "Норильский никель", "ЛУКОЙЛ", "Газпром" и Сбербанк. В то же время в его расчетную базу с весом 1,52% были добавлены ADS Ozon.

Как ранее сообщалось в обзоре главного стратега "ВТБ Капитала" по рынку акций Ильи Питерского, он тоже не ожидал изменений.

Все изменения вступят в силу 27 мая после закрытия торгов.

Индексы MSCI носят прикладной характер: многие инвестиционные фонды их "покупают", то есть вкладываются в акции, входящие в структуру индекса, пропорционально весу в нем, а также разрабатывают сложные структурные инструменты на основе индексов. Включение в индекс MSCI гарантирует акциям компаний более высокую ликвидность.

Распределение весов в индексе MSCI Russia 10/40 важно с точки зрения активов фондов, вкладывающих средства в Россию, так как многие из них обязаны следовать директивам UCITS III, которые, в частности, предполагают запрет на аллокацию более 10% активов в акции одной компании.