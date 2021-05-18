Unilever нарастит продажи альтернативного мяса и молока до 1 млрд евро

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Компания Unilever, один из ведущих мировых производителей продовольствия и товаров повседневного спроса, планирует активное продвижение растительных альтернатив мясной и молочной продукции и увеличить объемы их ежегодных продаж до 1 млрд евро к 2027 году.

Об этом говорится в материалах компании, подготовленных к презентации стратегии устойчивого развития "Компас"в Москве.

Это позволит не только удовлетворить новые запросы покупателей, но и снизить негативное влияние на экологию, которое оказывает животноводческое производство, считают в компании.

Как заявила на презентации президент Unilever в России, на Украине и в Белоруссии Регина Кузьмина, стратегия "Компас" - это эволюция плана устойчивого развития, которому в прошлом году исполнилось 10 лет, "с дополнением тех вещей, которые раньше находились в разрозненном и, может быть, даже несколько несформулированном виде в нашей компании", с дополнением вопросов, связанных с ответственностью бизнеса. В частности, в вопросах экологии.

Говоря о так называемой "пластиковой стратегии", директор отдела исследований и разработок категории средств личной гигиены Евгения Седова сообщила, что компания взяла обязательство к 2025 году сделать упаковку 100%-но пригодной к переработке, вторичному использованию или к компостированию. "Уже порядка 89% нашей упаковки пригодно к переработке, и при наличии необходимой инфраструктуры в стране и ее развитии этот показатель мог бы быть выше", - сказала она.

Кроме того, к 2025 году компания планирует иметь не менее 25% переработанного пластика в упаковке компании. Поставлена также задача снизить на 50% использование первичного пластика, это позволит сократить использование этого пластика на 100 тыс. тонн. "Мы также обязуемся собирать и перерабатывать использованной пластиковой тары больше, чем производим и выпускаем на рынок", - уточнила Седова, отметив, что для этого создается сеть фондоматов.

По ее словам, в планах компании также к 2030 году сделать все ингредиенты биоразлагаемыми. "Сейчас в нашей продукции общий процент биоразлагаемости составляет 85-90%. Однако "последние метры эстафеты" самые сложные", - сказала она.

Unilever выпускает продукцию под марками Knorr, Hellmann's, Lipton, Dove, Vaseline, Omo, Cif, Signal, Domestos и др. В России ей принадлежат четыре крупных производственных кластера: пищевой продукции и мороженого в Тульской области, чая, косметической продукции и бытовой химии - в Санкт-Петербурге, косметической продукции - в Екатеринбурге, мороженого - в Омске.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", в 2020 году российская дочка Unilever - ООО "Юнилевер Русь" увеличила выручку по РСБУ на 3,1%, до 80,97 млрд рублей, прибыль от продаж - на 6,9%, до 12,65 млрд рублей. Чистая прибыль выросла в 2,4 раза, до 4,19 млрд рублей (в 2019 году этот показатель снизился - на 42,4%, до 1,74 млрд рублей).