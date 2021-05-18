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В России появилась ассоциация производителей индюшатины

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Российские производители мяса индейки создали национальную ассоциацию производителей индейки (НАПИ) и созвали по этому поводу пресс-конференцию.

В числе учредителей ассоциации - ГК "Дамате" (ведущий производитель индюшатины в стране), консалтинговая компания Agrifood Strategies, ООО "Агро-Плюс".

По данным Agrifood Strategies, в 2020 году производство мяса индейки в России во всех категориях хозяйств составило около 330 тысяч тонн, что почти на 54 тысяч тонн (на 20,7%) больше, чем в 2019 году. Совокупная выручка индейководов превысила 50 млрд рублей.

Согласно рейтингу, составленному агентством, лидерство на рынке удерживает ГК "Дамате", которая на своих основных активах в Пензенской области ("Пензамолинвест") и арендованных мощностях в Ростовской области ("Индюшкин двор") произвела совокупно 151,2 тысячи тонн индюшатины. На втором месте - группа "Черкизово". Ее "Тамбовская индейка" нарастила выпуск продукции на четверть - с 39,41 тысячи до 49 тысяч тонн. Топ-3 замыкает "Краснобор" (Тульская область). Он нарастил производство на 5%, до 22,1 тысячи тонн.

Доли топ-5 крупнейших производителей индейки в 2020 году распределились следующим образом: ГК "Дамате" - 46%, "Тамбовская индейка" - 15%, "Краснобор" - 6,7%, Морозовская и Юргинская птицефабрики - 6,4%, ПК "Урал" - 5,5%.

В 2021 году, по прогнозу Agrifood Strategies, при условии нераспространения гриппа птиц производство индюшатины может увеличиться еще на 20%, до 400 тысяч тонн. Анализ результатов последних пятнадцати лет и долгосрочный прогноз развития отечественного рынка индейки подтверждает перспективу роста объемов производства до 550 тыс. тонн в 2025 году и до 600 тыс. тонн в 2030 году, сообщало агентство.

НАПИ Дамате Агро-Плюс Agrifood Strategie Черкизово Краснобор

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