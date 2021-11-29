"Коммерсантъ" сообщил о переговорах "Черкизово" о покупке "Краснобора"

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Группа "Черкизово", один из крупнейших в России производителей мяса, ведет переговоры о покупке тульского производителя индейки "Краснобор", сообщили "Коммерсанту" три источника в отрасли. Газета назвала "Краснобора" третьим крупнейшим игроком на рынке производителей индюшатины.

По сведениям одного из собеседников издания, переговоры продолжаются, а решение о сделке может быть принято в начале декабря. Стороны предполагаемых переговоров информацию источников не прокомментировали.

По данным Agrifood Strategies, в 2020 году "Краснобор" выпустил 22,1 тысячи тонн мяса индейки, заняв 6,7% рынка в натуральном выражении. Его годовая выручка составила 3,6 млрд, что на 5,51% ниже, чем в 2019 году, следует из отчетности. Валовая прибыль компании сократилась на 54,27%, до 267,05 млн рублей, чистый убыток за 2020 год составил 193,36 млн рублей.

Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев сказал газете, что активы в птицеводстве оцениваются исходя из годовой выручки за вычетом долга. На конец 2020 года задолженность ЗАО "Краснобор" по кредитам составляла 507,21 млн рублей. Таким образом, актив может стоить около 3 млрд рублей, пишет "Коммерсантъ".

Часть площадок "Краснобора" построена довольно давно и не унифицирована в технологиях, у компании были проблемы с безопасностью и качеством продукции, а также есть сложности с рабочей силой. Зато предприятие интересно близостью к крупному рынку Москвы и Подмосковья, вполне узнаваемым брендом и своей клиентской базой.

В головной структуре "Краснобора" кипрской Nemourez Holdings Ltd. 57,7% владеют структуры фонда Russia Partners, подразделения Siguler Guff & Company. Еще 24,5% - у гендиректора Аркадия Левина. Миноритарные доли принадлежат Владимиру Никонову, Андрею Устюжанинову, Юрию Кухнарю и Александру Липшицу.

"Черкизово" занимает второе место по производству мяса индейки в России после ГК "Дамате" Наума Бабаева и Рашида Хайрова. В 2020 году совместное предприятие "Черкизова" и испанской Grupo Fuertes "Тамбовская индейка" произвело 49 тысячи тонн этого мяса, "Дамате" - 149 тысяч тонн, подсчитывали в Agrifood Strategies. Таким образом, покупка "Краснобора" позволит "Черкизово" увеличить объем производства в сегменте почти на 45%.

Как отмечают источники "Коммерсанта", владельцы "Краснобора" некоторое время искали покупателя на бизнес, и, видимо, предложение "Черкизово" оказалось наиболее привлекательным.

Группа "Черкизово" семьи Михайловых объединяет семь комплексов по производству куриного мяса (а также производственный комплекс "Белой птицы", используемый на правах аренды), 16 свиноферм, пять мясоперерабатывающих предприятий (с учетом "Самсон - продукты питания"), две линии убоя, девять комбикормовых заводов, 12 элеваторов, земельный банк площадью 300 тысяч га и комплекс полного цикла по производству индейки в Тамбове.

За 9 месяцев, выручка группы выросла на 22%, до 112,6 млрд рублей, EBITDA сократилась на 6,3%, до 19,5 млрд рублей, чистая прибыль увеличилась на 24%, до 15,9 млрд рублей.