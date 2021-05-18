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Евро подорожал почти на 43 копейки

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Доллар отыграл потери первой половины дня и начал дорожать, цена евро продолжает расти на "Московской бирже" во вторник вечером, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне развернувшейся вниз нефти.

К 19:00 доллар подорожал на 4,5 копейки, до 73,85 рубля. Евро подорожал на 42,75 копейки, до 90,09 рубля Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подорожала на 21,7 копейки - до 81,16 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль дешевеет и к доллару, и к евро на вечерних торгах на фоне развернувшейся вниз нефти. Котировки сорта Brent ранее в ходе торгов превышали $70 за баррель впервые с середины марта, однако затем трейдеры перешли к фиксации прибыли на ожиданиях возможного изменения сигналов относительно дальнейшей денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Рынки ждут на этой неделе публикации протокола апрельского заседания ФРС, который может дать новые сигналы по поводу отношения регулятора к инфляции. Согласно опубликованным на прошлой неделе данным, инфляция в США в апреле ускорилась до максимальных с сентября 2008 года 4,2%. Сохранение уровня инфляции выше целевых 2% в течение длительного периода может заставить ФРС ужесточить денежно-кредитную политику, что негативно скажется на рисковых активах, которые ранее заметно выиграли от снижения процентных ставок.

Заместитель председателя ФРС Ричард Кларида в понедельник отметил, что американский рынок труда по-прежнему далек от уровней, на которых он находился до пандемии. Слабые данные о занятости в США за апрель, по словам Клариды, показали, что Штаты еще не добились "достаточного прогресса" в движении к цели максимальной занятости, который позволил бы ФРС приступить к сокращению объема выкупа активов, составляющего в настоящее время $120 млрд в месяц.

Другой представитель американского ЦБ - глава ФРБ Атланты Рафаэль Бостик - отметил, что тот момент, когда Федрезерву нужно будет рассматривать возможность изменения параметров денежно-кредитной политики, еще не наступил. "Число рабочих мест в США по-прежнему на 8 млн меньше, чем до пандемии, и пока мы не добьемся серьезного прогресса в преодолении этого отставания, я думаю, нам нужно сохранять очень высокий уровень стимулов", - сказал Бостик.

Участники внутреннего валютного рынка ждут результатов переговоров глав дипломатических ведомств РФ и США Сергея Лаврова и Энтони Блинкена, которые состоятся 19-20 мая. Ожидается, что именно от них во многом будет зависеть перспектива проведения летом этого года саммита между президентами двух стран Владимиром Путиным и Джозефом Байденом.

Кремль сразу же сообщит о месте проведения встречи президентов, если будет достигнута окончательная договоренность, заявил во вторник пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Местом встречи Путина и Байдена станет одна из европейских столиц, если будет достигнута сама договоренность о саммите, в свою очередь, сказал замглавы МИД России Сергей Рябков. Накануне СМИ сообщили, что местом возможной встречи Путина и Байдена может стать Швейцария.

"Основным фактором укрепления для рубля в настоящий момент по-прежнему служат ожидания встречи лидеров США и РФ, что сокращает напряженность среди инвесторов. Отметим, что через неделю на локальном рынке пройдут крупные налоговые платежи, в преддверии которых экспортеры уже начинают постепенно конвертировать валютную выручку. Не исключено, что с поддержкой данного фактора рубль не только сохранит позиции ниже 74 руб. по доллару, но и попытается протестировать отметку в 73,5 руб.", - отмечает начальник отдела банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Цены на нефть эталонных марок начали снижаться в ходе торгов во вторник.

К 19:01 по Москве июльские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 0,81% - до $68,9 за баррель. Июньские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) на 1% - до $65,62 за баррель.

Ранее поддержку рынку оказали ожидания ускорения роста спроса в США на фоне смягчения локдаунов во многих штатах на этой неделе, в то время как препятствием для ралли нефтяных цен продолжают оставаться опасения ужесточения денежно-кредитной политики ФРС из-за роста инфляции в США.

Банк России во вторник, 18 мая, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 960 млрд рублей (при лимите 960 млрд и спросе 1 трлн 283,1 млрд рублей) в среднем по ставке 4,94% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 11 мая, банки разместили 1 трлн 292,8 млрд рублей (при лимите 1,3 трлн рублей и спросе 1 трлн 292,8 млрд рублей) в среднем по ставке 4,93% годовых.

Кроме того, ЦБ 18 мая провел доразмещение 45-го выпуска купонных облигаций Банка России (КОБР). Выпуск был размещен в объеме 19 млрд 161,6 млн рублей, средневзвешенная цена составила 100,0001% от номинала.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ опустил официальный курс доллара на 19 мая на 15,45 копейки, до 73,6992 рубля и поднял курс евро на 24,73 копейки, до 89,9057 рубля.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился во вторник на 23,55 копейки по отношению к понедельнику и составил 73,7117 рубля за доллар. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 23,12 копейки и составил 73,7226 рубля. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 383,426 млн, из которых $593,564 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 789,862 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 31,74 копейки, до 90,1308 рубля за евро. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 вырос на 13,75 копейки и составил 90,0039 рубля. Объем торгов евро к этому моменту составил 397,813 млн евро, из которых 193,549 млн евро пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и 204,264 млн евро - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) кредитов лишь слабо изменились во вторник по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate "овернайт" увеличилась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 5,13% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 3 б.п. - до 5,18% годовых. Ставка на срок 1 месяц опустилась на 1 б.п. - до 5,27% годовых, ставка на срок 3 месяца осталась на прежнем уровне - 5,7% годовых, ставка на срок 6 месяцев прибавила 1 б.п. - до 5,81% годовых.

США ФРС Brent WTI Мосбиржа

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