Индексы РТС и Мосбиржи выросли по итогам торгов в пределах 1,5%

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Российский рынок акций во вторник вырос вслед за внешними фондовыми площадками на фоне ожиданий продолжения мягкой монетарной политики Федрезерва США и постепенного снятия карантинных ограничений в ряде ведущих стран; индекс МосБиржи протестировал рубеж 3700 пунктов, но не удержал из-за разворота котировок нефти вниз.

По итогам торгов индекс МосБиржи вырос на 1,3%, до 3687,96 пункта, максимумом сессии было значение 3700,19 пункта. Индекс РТС вырос на 1,5%, до 1574,32 пункта. Цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 3,2%.

Доллар подорожал на копейку до 73,81 рубля.

Подорожали акции ПАО "Полюс" (+3,2%), расписки TCS Group (+2,9%), бумаги "АЛРОСА" (+2,7%), АФК "Система" (+2,7%), "МТС" (+2,3%), "Яндекса" (+2,3%), "Газпрома" (+2,1%), Polymetal (+2,1%), "Магнита" (+1,8%), "ЛУКОЙЛа" (+1,6%), "НОВАТЭКа" (+1,6%), "НЛМК" (+1,5%), "Северстали" (+1,4%), "РусГидро" (+1,4%), UC Rusal (+1,4%), "ММК" (+1,1%), "Газпром нефти" (+1%), Сбербанка (+0,8% и +0,7% "префы"), "Аэрофлота" (+0,7%), "Интер РАО" (+0,6%).

Ритейлер "Магнит" достиг соглашения с Mercury Retail Group Limited о приобретении 100% акций Dixy Holding Limited. Цена сделки основана на текущей стоимости бизнеса в 92,4 млрд рублей и подлежит определенным корректировкам, зависящим, среди прочего, от изменений чистого долга и чистого оборотного капитала, рассчитанных на дату закрытия сделки, говорится в сообщении "Магнита".

Чистая прибыль "Газпром нефти" по МСФО в I квартале 2021 года превысила 84 млрд рублей по сравнению с убытком годом ранее, сообщила компания. Прибыль "Газпром нефти" за отчетный период совпала с консенсусом, подготовленным ранее "Интерфаксом".

Подешевели акции ВТБ (-2%), "Московской Биржи" (-1,1%), расписки Ozon (-0,9%), бумаги "Сургутнефтегаза" (-0,3%), "Роснефти" (-0,2%), "Татнефти" (-0,2%).

В США в понедельник фондовые индексы просели на 0,2-0,4%, хотя и отступили от сессионных минимумов после потерь предыдущей недели, когда рынок акций США показал худшую динамику примерно за три месяца на данных об ускорении инфляции в США в апреле (особенно пострадали сильно подорожавшие за последнее время акции компаний технологического сектора).

Учитывая приближение сезона корпоративной отчетности к завершению, основное внимание инвесторов по-прежнему сосредоточено на теме инфляции. Согласно опубликованным на прошлой неделе данным, инфляция в США в апреле ускорилась до максимальных с сентября 2008 года 4,2%.

Во вторник в Азии преобладал рост фондовых индексов (японский Nikkei 225 вырос на 2,1%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,3%, гонконгский Hang Seng вырос на 1,3%), в Европе динамика смешанная (индекс FTSE подрос на 0,1%, DAX и CAC 40 просели на 0,1-0,2%%), также нет единого вектора в США (индекс S&P 500 просел на 0,1%, Nasdaq растет на 0,5%).

Экономика 19 стран еврозоны в первом квартале 2021 года сократилась на 0,6% по сравнению с предыдущим кварталом, свидетельствует вторая оценка ВВП, представленная Статистическим управлением Европейского союза (Eurostat). В годовом выражении объем ВВП еврозоны уменьшился на 1,8%. Динамика обоих показателей совпала с предварительными данными.

Число новостроек в США в апреле упало на 9,5% относительно предыдущего месяца (до 1,569 млн домов) при прогнозах снижения на 2,2-2,8%. Согласно пересмотренным данным, в марте количество новостроек составляло 1,733 млн, а не 1,739 млн, как сообщалось ранее. То есть показатель подскочил на 18,9%, а не на 19,4%, сообщает Trading Economics.

На этой неделе участники рынка ожидают публикации протокола апрельского заседания Федеральной резервной системы, который может дать новые сигналы по поводу отношения регулятора к инфляции. Представители американского ЦБ говорят, что, согласно их прогнозам, инфляционное давление будет временным, в связи с чем пока рано сворачивать программу выкупа активов или повышать процентные ставки.

На нефтяном рынке цены во вторник вечером развернулись вниз. К 18:50 по Москве июльские фьючерсы на Brent дешевели на 0,4%, до $69,21 за баррель (+1,1% накануне), июньские фьючерсы на WTI дешевели на 0,6%, до $65,9 за баррель (+1,4% в понедельник).

Среди позитивных для рынка сигналов - восстановление туристической активности в США, которое должно подтолкнуть к росту спрос на нефть и нефтепродукты. Согласно данным Управления транспортной безопасности США, пассажиропоток американских аэропортов достиг в минувшее воскресенье максимального уровня с марта 2020 года, в общей сложности через аэропорты прошло порядка 1,85 млн пассажиров.

Сигналы роста спроса на нефть в США, а также Европе и Китае поддерживают нефтяной рынок, несмотря на то, что в ряде стран Азии, в том числе в Индии и Японии, эпидемиологическая обстановка остается сложной, пишет Bloomberg.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции "Квадры" (+11,3% и +7,7% "префы"), ПАО "Россети Северный Кавказ" (+8,3%), "Трубной металлургической компании" (+5,4%), "Россети Ленэнерго" (+5,2%), "ФосАгро" (+4,4%, до 4510 рублей), ПАО "Ашинский металлургический завод" (+3,7%).

Совет директоров "ФосАгро" рекомендовал выплатить 105 рублей на акцию (35 руб. на GDR) из нераспределенной чистой прибыли, сообщила компания. Рекомендация была дана по итогам обсуждения отчетности за I квартал, которую "ФосАгро" опубликует в среду, 19 мая. Общая сумма выплат может составить 13,6 млрд рублей. Акционеры "ФосАгро" рассмотрят вопрос о дивидендах на внеочередном собрании 22 июня. Датой закрытия реестра для их получения предложено установить 5 июля.

По итогам I квартала 2020 года "ФосАгро" выплатила 78 рублей на акцию, за II квартал - 33 рубля на акцию, за III квартал - рекордные 123 рубля на акцию. Рекомендация по финальным дивидендам за 2020 год - 63 рубля на акцию (годовое собрание акционеров, на котором будет рассмотрен вопрос о выплатах, пройдет 25 мая).

Подешевели "префы" ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (-10%), акции банка "Приморье" (-9,6%), ПАО "Арсагера" (-8,3%), ПАО "Пермэнергосбыт" (-4% и -4,6% "префы"), "префы" "МГТС" (-3,3%).

Банк "Санкт-Петербург" (-1,1%) в I квартале 2021 года получил 2,4 млрд руб. чистой прибыли по МСФО, что оказалось выше прогноза.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 108,33 млрд рублей (из них 13,14 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 12,25 млрд рублей на бумаги "Магнита" и 9,99 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").