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"Траст" продает 9,1% ВТБ в рамках АВВ с дисконтом 9% к рынку

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Продажа пакета банка "Траст" в ВТБ в рамках процедуры ускоренного формирования книги заявок (АВВ), как и ожидалось, прошла с дисконтом порядка 9% к рыночным котировкам.

Сделка была запущена во вторник вечером. В рамках АВВ "Траст" выставил на продажу 1 176 489 223 533 акции (около 9,1% уставного капитала) ВТБ. Организаторы - Citi, J.P.Morgan и "ВТБ Капитал". Сам ВТБ не получит средств от этой сделки.

В течение часа после запуска сделки книга заявок была покрыта, говорил источник "Интерфакса", знакомый с ходом размещения. Позднее организаторы сообщили потенциальным инвесторам, что заявки на акции ВТБ по цене ниже 4,27 копейки за бумагу рискуют остаться неудовлетворенными, сообщал "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом сделки.

Как правило, цена, по которой отсекают заявки инвесторов в ходе АВВ, в итоге и становится финальной ценой размещения. Так и произошло в этот раз: утром в среду Citi раскрыл на Лондонской фондовой бирже цену размещения, она составила 4,27 коп. "Траст" продает пакет в ВТБ целиком и выходит из состава акционеров госбанка.

Во вторник акции ВТБ закончили основные торги на "Московской бирже" на отметке 4,696 копейки, таким образом, дисконт к рынку равен 9%. Исходя из этой цены, "Траст" без учета комиссий получит около 50,4 млрд рублей. Сам "Траст" в конце прошлого года заплатил за них банку "Открытие" (оба принадлежат ЦБ РФ) 44,58 млрд рублей. НПФ "Открытие" продолжает владеть порядка 5,7% акций ВТБ.

Траст ВТБ Открытие

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