Доля НПФ "Открытие" в ВТБ упала ниже планки раскрытия

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Доля НПФ "Открытие" в ВТБ упала ниже планки в 5%, после преодоления которой дальнейшие изменения пакета законодательство раскрывать уже не требует.

Как следует из материалов ВТБ, доля НПФ сократилась с 5,09% до 4,99% голосующих акций банка. Снижение пакета произошло 13 мая. Рыночная цена доли, на которую сократился пакет НПФ, составляет около 630 млн руб.

Ранее НПФ "Открытие" раскрывал долю в ВТБ на уровне 5,7%.

Группа "Открытие" до декабря 2020 года владела 14,7% акций ВТБ напрямую и через дочерний НПФ. В конце прошлого года банк непрофильных активов "Траст" (как и "Открытие", принадлежит Банку России) выкупил у "Открытия" 9% ВТБ за 44,6 млрд рублей в рамках процесса освобождения баланса банка от непрофильных активов. НПФ "Открытие" продолжил владеть порядка 5,7% акций ВТБ.

Глава банка "Открытие" Михаил Задорнов говорил, что НПФ перевел принадлежащие фонду акции ВТБ из стратегического в инвестиционный портфель и при благоприятной ситуации будет продавать их со своего баланса.

"Вы знаете, что у нас внутри группы договоренность, что у нас впереди цель продажи пакета банком "Траст". Поскольку "Траст" приобрел этот пакет у нас в конце прошлого года, то мы изначально договаривались о том, что этот пакет будет прежде всего и продаваться. И поэтому НПФ здесь прежде всего имеет право не первой, а второй "ночи", - отмечал он.

В мае "Траст" продал в рамках процедуры ускоренного формирования книги заявок (АВВ) 9,1% акций ВТБ с дисконтом к рынку в 9%, по 4,27 коп., выручив без учета комиссионных чуть больше 50 млрд рублей.