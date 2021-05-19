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ФАС разрешила структуре Свиблова купить золотодобытчика Trans-Siberian

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба сообщила, что одобрила ходатайство компании Horvik Владислава Свиблова о приобретении российских "дочек" Trans-Siberian Gold (TSG): "Тревожное зарево", "Транс-Сибириан Голд Менеджмент" и "Родниковое", сообщило антимонопольное ведомство.

В марте Horvik сообщила, что договорилась о приобретении 51,2% Trans-Siberian у группы фондов UFG и ее партнеров. На данный момент Horvik уже получила почти 24,7%, выкупив бумаги пропорционально у продающих акционеров, остальное должна получить после одобрения ФАС.

После этого Horvik планирует выставить оферту другим акционерам. Если в результате компания Свиблова соберет 75% акций или более, она планирует инициировать делистинг Trans-Siberian с площадки AIM Лондонской биржи. Параметры сделки оценивают TSG в 108,4 млн фунтов стерлингов (около $150 млн).

Trans-Siberian Gold разрабатывает Асачинское золоторудное месторождение в Камчатском крае, входит в топ-30 российских золотодобытчиков. Также компании принадлежит проект Родниковый на Камчатке.

ФАС Horvik Владислав Свиблов Trans-Siberian Gold UFG Камчатка Лондон

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