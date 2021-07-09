Свиблов продлил оферту Trans-Siberian

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Держатели 47,05% акций золотодобытчика Trans-Siberian Gold (TSG) решили принять оферту компании Horvik Владислава Свиблова, следует из сообщения на LSE. Оферта будет действовать до 23 июля.

В совокупности с бумагами, уже имеющимися у Horvik, доля структур Свиблова в Trans-Siberian в результате оферты вырастет до 95,62%.

По подсчетам, Horvik уже собрала в рамках оферты заявки на свыше 91% акций, которые ей до этого не принадлежали. Между тем по законодательству Джерси и Великобритании для squeeze-out необходимо в ходе добровольного предложения собрать 90% не принадлежащих оференту бумаг.

Также поскольку Horvik собрала свыше 75% акций Trans-Siberian, как и было анонсировано ранее, компания собирается уведомить Лондонскую биржу о желании провести делистинг с площадки AIM.

Структуры Свиблова весной выкупили контрольный пакет Trans-Siberian у группы фондов UFG и ее партнеров, в результате реализации программы поощрения пакет размылся до 48,57%.

Параметры сделки - 1,18 фунта за акцию - оценивают всю TSG в 108,4 млн фунтов стерлингов (около $150 млн). Цена оферты другим акционерам аналогична - 1,18 фунта за акцию. Это предполагает премию 18% к котировкам накануне объявления о сделке и 1% - к цене закрытия торгов в пятницу.

Свиблов - собственник, председатель совета директоров и гендиректор группы Highland Gold, входящей в топ-10 российских золотодобытчиков, владелец "Озерной горнорудной компании", реализующей крупный полиметаллический проект в Бурятии, и ряда других активов.

Trans-Siberian Gold разрабатывает Асачинское золоторудное месторождение в Камчатском крае, входит в топ-30 российских золотодобытчиков. Также компании принадлежит проект Родниковый на Камчатке.