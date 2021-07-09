Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:18Заразились
на 09.07В России 5 733 218+25 766В мире 185 557 387+481 535

Свиблов продлил оферту Trans-Siberian

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Держатели 47,05% акций золотодобытчика Trans-Siberian Gold (TSG) решили принять оферту компании Horvik Владислава Свиблова, следует из сообщения на LSE. Оферта будет действовать до 23 июля.

В совокупности с бумагами, уже имеющимися у Horvik, доля структур Свиблова в Trans-Siberian в результате оферты вырастет до 95,62%.

По подсчетам, Horvik уже собрала в рамках оферты заявки на свыше 91% акций, которые ей до этого не принадлежали. Между тем по законодательству Джерси и Великобритании для squeeze-out необходимо в ходе добровольного предложения собрать 90% не принадлежащих оференту бумаг.

Также поскольку Horvik собрала свыше 75% акций Trans-Siberian, как и было анонсировано ранее, компания собирается уведомить Лондонскую биржу о желании провести делистинг с площадки AIM.

Структуры Свиблова весной выкупили контрольный пакет Trans-Siberian у группы фондов UFG и ее партнеров, в результате реализации программы поощрения пакет размылся до 48,57%.

Параметры сделки - 1,18 фунта за акцию - оценивают всю TSG в 108,4 млн фунтов стерлингов (около $150 млн). Цена оферты другим акционерам аналогична - 1,18 фунта за акцию. Это предполагает премию 18% к котировкам накануне объявления о сделке и 1% - к цене закрытия торгов в пятницу.

Свиблов - собственник, председатель совета директоров и гендиректор группы Highland Gold, входящей в топ-10 российских золотодобытчиков, владелец "Озерной горнорудной компании", реализующей крупный полиметаллический проект в Бурятии, и ряда других активов.

Trans-Siberian Gold разрабатывает Асачинское золоторудное месторождение в Камчатском крае, входит в топ-30 российских золотодобытчиков. Также компании принадлежит проект Родниковый на Камчатке.

LSE Horvik Владислав Свиблов Trans-Siberian Gold UFG Камчатка Лондон

Новости по теме

Новости

Аграрии РФ начали считать потери от засухи. Обзор

Аграрии РФ начали считать потери от засухи. Обзор

"Яндекс" выйдет из сделки по покупке KupiVIP

В России объем операций без согласия клиента вырос на 57%

Нефть Brent подорожала до $74,33 за баррель

Нефть Brent подорожала до $74,33 за баррель

Фондовый рынок США упал на опасениях за мировую экономику

Фондовый рынок США упал на опасениях за мировую экономику

Минэкономразвития изменило прогноз курса с 73,3 до 72,8 руб. за доллар в 2021 году

Минэкономразвития изменило прогноз курса с 73,3 до 72,8 руб. за доллар в 2021 году

ЕК оштрафовала BMW и Volkswagen на 875 млн евро за картельный сговор

Минприроды запустит масштабную проверку лицензий на недра в РФ

Минприроды запустит масштабную проверку лицензий на недра в РФ

Минфин сейчас не рассматривает изменение системы страховых взносов

Минфин сейчас не рассматривает изменение системы страховых взносов

Серхио Рамос перешел в ПСЖ

Серхио Рамос перешел в ПСЖ
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');