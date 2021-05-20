Глава "Полюса" учредил компанию в сфере чистой энергетики

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Глава "Полюса" Павел Грачев учредил новую компанию - "Н2 Чистая энергетика", следует из данных аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".

Основным видом деятельности фирмы значится производство промышленных газов, гендиректором назначен директор департамента развития энергетики "Полюса" Алексей Каплун. Уставный капитал компнии - 1 млн рублей.

Это не первый сторонний проект Грачева. Вместе с вице-президентом по финансам и стратегии "Полюса" Михаилом Стискиным он владеет акциями "Детского мира", а также бизнес-центром, в котором располагается офис "Полюса", и соседним зданием, в котором и зарегистрирована "Н2 Чистая энергетика".

Грачев возглавил "Полюс" в 2013 году. Также он в качестве независимого директора входит в советы директоров "ФСК ЕЭС" и "РусГидро".

"Полюс" - крупнейшая российская золотодобывающая компания. Разрабатывает рудные и россыпные месторождения в Красноярском крае, Иркутской, Магаданской и Амурской областях, а также в Якутии. Крупнейший акционер "Полюса" - компания PGIL, бенефициаром которой является Саид Керимов.