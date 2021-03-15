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Трое топ-менеджеров "Полюса" вошли в совет директоров "Детского мира"

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "Детский мир" по итогам внеочередного собрания досрочно прекратили полномочия совета директоров и избрали его новый состав.

В обновленный совет директоров "Детского мира" вошли четверо представителей Altus Capital, владеющей 25% акций компании (бенефициарами этого пакета Altus называла главу ПАО "Полюс" Павла Грачева и старшего вице-президента по финансам и стратегии Михаила Стискина). Кроме Грачева и Стискина в совет директоров ритейлера также был избран заместитель директора департамента по слияниям и поглощениям ООО "Управляющая компания Полюс" Владимир Климанов.

Четвертым представителем Altus в совете директоров "Детского мира" стал директор Altus Capital Management Limited, директор UFG Investment Services Limited Дмитрий Кленов.

Всего в совете директоров "Детского мира" 10 мест.

В совет также были избраны Мария Гордон (член наблюдательного совета ПАО "Московская биржа", совета директоров ПАО "Полюс" и набсовета ПАО "АЛРОСА", ранее занимала должность исполнительного вице-президента и главы по стратегии инвестиций в акции развивающихся рынков Pacific Investment Management Co., до этого работала в Goldman Sachs Asset Management), Андрей Анищенко (сооснователь и с 2016 по 2020 год управляющий директор образовательной онлайн-платформы Skillbox) и Майкл Фосс (сооснователь и член совета директоров американской компании Independent Pet Partners, включающей розничную сеть и сервисную онлайн-платформу для домашних животных).

Кроме того, из прежнего состава в совет были переизбраны исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов Александр Шевчук, совладелец ООО "АМФ - международная сеть доставки цветов" (AMF.ru) Станислав Котомкин и председатель совета директоров АО "Прогресс" (бренд "Фруто няня") Тони Майер.

Гендиректор "Детского мира" Мария Давыдова, входившая в прежний совет директоров, переизбрана не была.

Из десяти человек в совете независимых директоров пять. Это Анищенко, Гордон, Котомкин, Фосс и Шевчук.

"Детский мир" планировал обновить совет директоров после изменения структуры акционеров: в сентябре 2020 года в рамках SPO оставшиеся доли в компании продали АФК "Система" и РКИФ, "Детский мир" стал первой российской компанией со 100-процентным free float. В декабре инвесткомпания Altus Capital, созданная выходцами из UFG Wealth Managment, приобрела 25% акций ритейлера. Цена в рамках оферты составляла 160 рублей за акцию, за весь пакет покупатель заплатил 29,56 млрд рублей.

Позже Altus объявила, что собирается подать новое ходатайство в Федеральную антимонопольную службу для получения предварительного согласия на увеличение доли в "Детском мире" до 29,9%.

"Детский мир" - крупнейший в России ритейлер на рынке детских товаров. По итогам 2020 года выручка компании выросла на 11%, до 142,9 млрд рублей. На конец декабря группа объединяла 868 магазинов: 832 магазина "Детский мир", 20 магазинов "Зоозавр" и 16 магазинов "ПВЗ Детмир".

Altus Capital Детский мир Полюс

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