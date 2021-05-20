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"Газпром" отверг подозрения в искусственном поддержании цен на газ в Европе

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - "Газпром" отвергает предположения об искусственном поддержании цен в Европе при помощи ограничения поставок через Украину, заявила на пресс-конференции зампред "Газпрома" Елена Бурмистрова.

Такие предположения она назвала "не совсем корректным комментарием".

"Мы производим бронирования в соответствии с заявками потребителей, которые мы традиционно выполняем", - отметила она.

Бурмистрова отметила: "Мы не закачивали, а осуществляли поставки в апреле месяце".

Европа Газпром Елена Бурмистрова Украина

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