"Газпром" отверг подозрения в искусственном поддержании цен на газ в Европе

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - "Газпром" отвергает предположения об искусственном поддержании цен в Европе при помощи ограничения поставок через Украину, заявила на пресс-конференции зампред "Газпрома" Елена Бурмистрова.

Такие предположения она назвала "не совсем корректным комментарием".

"Мы производим бронирования в соответствии с заявками потребителей, которые мы традиционно выполняем", - отметила она.

Бурмистрова отметила: "Мы не закачивали, а осуществляли поставки в апреле месяце".