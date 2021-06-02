Россия увеличила добычу газа январе-мае на 11%

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - В России в январе-мае 2021 года добыча газа выросла в годовом измерении на 11% и составила 325,25 млрд кубометров, говорится в оперативной сводке ЦДУ ТЭК. Поправка на високосный год учтена.

В мае в стране добыли 62,74 млрд кубометров газа, что на 19,6% больше, чем в мае 2020 года.

Данные по "Газпрому" ЦДУ ТЭК отдельно не публикует. Они включены как "расчетные" в объем добычи "прочих недропользователей", которые в январе-мае 2021 года добыли 238,33 млрд кубометров газа (45,07 млрд кубометров газа - в мае).

Крупнейшая независимая газовая компания - "НОВАТЭК" - за пять месяцев текущего года добыла 32,28 млрд кубометров газа (в мае - 6,3 млрд кубометров). Операторы СРП (соглашений о разделе продукции) с начала года добыли 12,69 млрд кубометров (2,63 млрд кубометров).

Из вертикально интегрированных нефтяных компаний наибольшие объемы газ в январе-мае 2021 года добыли НК "Роснефть" - 17,02 млрд кубометров (в мае - 3,64 млрд кубометров), "Газпром нефть" - 9,38 млрд кубометров (1,99 млрд кубометров), "ЛУКОЙЛ" - 8,25 млрд кубометров (1,58 млрд кубометров), "Сургутнефтегаз" - 3,87 млрд кубометров (762,29 млн кубометров), "РуссНефть" - 830,72 млн кубометров (189,85 млн кубометров), "Татнефть" - 333,51 млн кубометров (76,7 млн кубометров), "Славнефть" - 202,37 млн кубометров (53,32 млн кубометров), "Башнефть" - 227,99 млн кубометров (45,47 млн кубометров).

ЦДУ ТЭК по-прежнему учитывает отдельно добычу "Башнефти", несмотря на то, что с 2016 года компания входит в ПАО НК "Роснефть".