"Горьковский автозавод" начал серийное производство "ГАЗели NN"

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - "Горьковский автозавод" ("ГАЗ", Нижний Новгород, входит в группу "ГАЗ") начал серийное производство легкого коммерческого автомобиля "ГАЗель NN", передает корреспондент "Интерфакса" с церемонии запуска производства.

"ГАЗель NN" – новая модель легкого коммерческого автомобиля марки "ГАЗ", которая станет основой для развития модельного ряда компании на ближайшие годы. С запуском этой модели начинается переход коммерческого транспорта от аналоговой к цифровой модели управления.

Выпуск новой модели начинается с бортовых модификаций и цельнометаллических фургонов полной массой 3,5 тонны. Автомобили комплектуются 6-ступенчатой коробкой передач, новой разработкой "ГАЗа", и дизельным двигателем. Применение новой коробки передач позволило улучшить тягово-динамические характеристики, снизить расход топлива и уровень шумов и вибраций. Коробка передач рассчитана на передачу крутящего момента до 450 Н.м, ее ресурс вырос до 300 тыс. км.

Платформа "ГАЗель NN" будет комплектоваться как двигателями внутреннего сгорания (дизельными, газовыми, бензиновыми), так и электрическими силовыми агрегатами. На этой платформе будет создан более широкий, чем на базе "ГАЗельNext" модельный ряд LCV полной массой от 2,5 до 4,6 тонны с различными типами кузовов, колесными базами и вариантами спецтехники.

"Трудно переоценить сделанное. Это все равно, что мы перешли совершенно на другой уровень мирового класса производителей автомобилей. Причем мы сделали это в тяжелейших условиях – три года напряженного труда в условиях санкций, в условиях пандемии, накопление собственного инженерного опыта и то, о чем многие слышат сейчас, – дефицита микропроцессоров на рынке", - сказал на церемонии президент группы "ГАЗ" Вадим Сорокин.

Сорокин сообщил журналистам после церемонии, что общий объем инвестиций в создание этого автомобиля составил 3,2 млрд рублей, старт продаж – "скоро".

"Мы рассчитываем, что порядка 25% в этом году мы уже произведем нового автомобиля от общего объема продаж, но если спрос будет больше, мы будем его удовлетворять", - сказал президент группы "ГАЗ".

По его словам, "ГАЗель NN" будет комплектоваться дизельными двигателями Cummins 2,8 л и 2-литровыми двигателями Volkswagen, а также новыми газо-бензиновыми двигателями "Ульяновского моторного завода" (входит в группу "ГАЗ") Evotech 3.0.

Церемония старта производства "ГАЗель NN" проводится в рамках мероприятий, посвященных 800-летию Нижнего Новгорода. Аббревиатура названия города заложена в названии модели.

"Горьковский автозавод" выпускает легкие и среднетоннажные коммерческие автомобили для малого и среднего бизнеса, различных отраслей промышленности, коммунального хозяйства, сельскохозяйственных предприятий, медицинских и школьных учреждений в России и за рубежом. Кроме техники марки "ГАЗ" предприятие выпускает автомобили для компании Volkswagen.

Группа "ГАЗ" объединяет предприятия, выпускающие легкие и среднетоннажные коммерческие автомобили, автобусы, легковые автомобили, силовые агрегаты и автокомпоненты.