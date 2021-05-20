Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:31Заразились
на 20.05В России 4 974 908+9 232В мире 164 902 902+671 092

"Горьковский автозавод" начал серийное производство "ГАЗели NN"

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - "Горьковский автозавод" ("ГАЗ", Нижний Новгород, входит в группу "ГАЗ") начал серийное производство легкого коммерческого автомобиля "ГАЗель NN", передает корреспондент "Интерфакса" с церемонии запуска производства.

"ГАЗель NN" – новая модель легкого коммерческого автомобиля марки "ГАЗ", которая станет основой для развития модельного ряда компании на ближайшие годы. С запуском этой модели начинается переход коммерческого транспорта от аналоговой к цифровой модели управления.

Выпуск новой модели начинается с бортовых модификаций и цельнометаллических фургонов полной массой 3,5 тонны. Автомобили комплектуются 6-ступенчатой коробкой передач, новой разработкой "ГАЗа", и дизельным двигателем. Применение новой коробки передач позволило улучшить тягово-динамические характеристики, снизить расход топлива и уровень шумов и вибраций. Коробка передач рассчитана на передачу крутящего момента до 450 Н.м, ее ресурс вырос до 300 тыс. км.

Платформа "ГАЗель NN" будет комплектоваться как двигателями внутреннего сгорания (дизельными, газовыми, бензиновыми), так и электрическими силовыми агрегатами. На этой платформе будет создан более широкий, чем на базе "ГАЗельNext" модельный ряд LCV полной массой от 2,5 до 4,6 тонны с различными типами кузовов, колесными базами и вариантами спецтехники.

"Трудно переоценить сделанное. Это все равно, что мы перешли совершенно на другой уровень мирового класса производителей автомобилей. Причем мы сделали это в тяжелейших условиях – три года напряженного труда в условиях санкций, в условиях пандемии, накопление собственного инженерного опыта и то, о чем многие слышат сейчас, – дефицита микропроцессоров на рынке", - сказал на церемонии президент группы "ГАЗ" Вадим Сорокин.

Сорокин сообщил журналистам после церемонии, что общий объем инвестиций в создание этого автомобиля составил 3,2 млрд рублей, старт продаж – "скоро".

"Мы рассчитываем, что порядка 25% в этом году мы уже произведем нового автомобиля от общего объема продаж, но если спрос будет больше, мы будем его удовлетворять", - сказал президент группы "ГАЗ".

По его словам, "ГАЗель NN" будет комплектоваться дизельными двигателями Cummins 2,8 л и 2-литровыми двигателями Volkswagen, а также новыми газо-бензиновыми двигателями "Ульяновского моторного завода" (входит в группу "ГАЗ") Evotech 3.0.

Церемония старта производства "ГАЗель NN" проводится в рамках мероприятий, посвященных 800-летию Нижнего Новгорода. Аббревиатура названия города заложена в названии модели.

"Горьковский автозавод" выпускает легкие и среднетоннажные коммерческие автомобили для малого и среднего бизнеса, различных отраслей промышленности, коммунального хозяйства, сельскохозяйственных предприятий, медицинских и школьных учреждений в России и за рубежом. Кроме техники марки "ГАЗ" предприятие выпускает автомобили для компании Volkswagen.

Группа "ГАЗ" объединяет предприятия, выпускающие легкие и среднетоннажные коммерческие автомобили, автобусы, легковые автомобили, силовые агрегаты и автокомпоненты.

ГАЗ Горьковский автозавод Нижний Новгород ГАЗель NN

Новости

Кабмин не намерен делать долгосрочной квоту на беспошлинный ввоз сахара

Кабмин не намерен делать долгосрочной квоту на беспошлинный ввоз сахара

Посадки картошки для чипсов Lay's в России расширили на 11%

Посадки картошки для чипсов Lay’s в России расширили на 11%

Microsoft прекратит поддержку Internet Explorer летом 2022 года

"Русал" запустил процесс обеднения углерода. Обзор

"Русал" запустил процесс обеднения углерода. Обзор

Цена газа в Европе опустилась ниже минимальных в мае $300/тыс. куб. м

Цена газа в Европе опустилась ниже минимальных в мае $300/тыс. куб. м

Рост ключевых сегментов экономики Рунета в 2020 году подстегнул COVID

Рост ключевых сегментов экономики Рунета в 2020 году подстегнул COVID

Россияне с начала года стали покупать больше шампанского

Россияне с начала года стали покупать больше шампанского

Цены на металл, неохлажденные. Обобщение

Оператор трубопровода Colonial Pipeline подтвердил выплату выкупа хакерам

Оператор трубопровода Colonial Pipeline подтвердил выплату выкупа хакерам

Цены на нефть потеряли около 5% после выхода данных о запасах в США

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');