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Горьковский автозавод модернизирует производство во время корпоративного отпуска

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Горьковский автозавод (Нижний Новгород, входит в группу "ГАЗ) модернизирует производство во время ежегодного оплачиваемого корпоративного отпуска в период с 26 июля по 6 августа, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе автозавода.

"Горьковский автозавод проведет модернизацию производства, направленную на увеличение мощностей для выпуска цельнометаллических фургонов семейств Next и NN в связи с ростом спроса на данные модели. Также в этот период будет проведено сервисное обслуживание оборудования, ремонтные и пуско-наладочные работы, которые невозможно организовать без остановки производства", - сообщила пресс-служба.

На время работ компания предоставляет работникам традиционный ежегодный полностью оплачиваемый отпуск.

Возобновить производство автозавод планирует 9 августа.

Горьковский автозавод выпускает легкие и среднетоннажные коммерческие автомобили для малого и среднего бизнеса, различных отраслей промышленности, коммунального хозяйства, сельскохозяйственных предприятий, медицинских и школьных учреждений в России и за рубежом. Кроме техники марки "ГАЗ" предприятие выпускает автомобили для компаний Volkswagen.

Группа "ГАЗ" объединяет предприятия, выпускающие легкие и среднетоннажные коммерческие автомобили, автобусы, легковые автомобили, силовые агрегаты и автокомпоненты.

ГАЗ Горьковский автозавод Нижний Новгород ГАЗель NN

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