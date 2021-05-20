Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:31Заразились
на 20.05В России 4 974 908+9 232В мире 164 902 902+671 092

Рубль вечером продолжил укрепляться к доллару и евро

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Доллар и евро продолжают умеренно слабеть на "Московской бирже" в четверг вечером, рубль подрастает к бивалютной корзине на фоне повышения настроений на внешних рынках и благодаря надеждам на улучшение геополитической обстановки вокруг России.

Курс доллара США составил 73,54 руб./$1 в 19:00 по Москве, что на 25,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 89,89 руб./EUR1, подешевев на 5,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 16,4 копейки – до 81,45 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает укрепляться к доллару и евро на вечерних торгах. Поддержку нацвалюте оказывают рост спроса глобальных инвесторов на рисковые активы и надежды на снижение геополитических рисков и нормализацию отношений между РФ и США в период подготовки встречи глав государств Владимира Путина и Джозефа Байдена.

Улучшению настроений на внешних рынках способствовали лучшие, чем ожидалось, данные о числе новых заявок на пособие по безработице в США.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 34 тыс. - до 444 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США, опубликованном в четверг. Это минимальное значение показателя с начала пандемии COVID-19. Прогнозное снижение показателя оценивалось в 450-452 тыс.

Протокол апрельского заседания ФРС, обнародованный ближе к закрытию рынка в среду, показал, что некоторые из руководителей Федрезерва отмечали необходимость обсуждения возможности сокращения стимулов в случае дальнейшего улучшения ситуации в американской экономике.

"Несколько участников заседания отметили, что, если экономика США продолжит быстро двигаться к целям, поставленным Федрезервом, будет необходимо в какой-то момент на предстоящих заседаниях начать обсуждение плана корректировки объемов выкупа активов", - говорится в протоколе.

Ожидания, связанные с тем, что американский ЦБ будет сохранять очень мягкую денежно-кредитную политику в течение долгого времени, поддерживали фондовые рынки. Однако поскольку инфляция в США существенно усилилась за последнее время, экономисты задаются вопросом о том, не заставит ли это Федрезерв начать ужесточение политики раньше, чем ожидалось.

В ночь на четверг в Рейкьявике завершилась встреча глав внешнеполитических ведомств РФ и США Сергея Лаврова и Энтони Блинкена, которая продлилась чуть менее двух часов. Разговор Лаврова и Блинкена состоялся на "полях" министерской встречи Арктического совета, и это был первый личный контакт двух министров с момента назначения Блинкена на этот пост.

Лавров по итогам встречи заявил, что она была конструктивной, а Блинкен продемонстрировал настрой на решение накопившихся проблем в двусторонних отношениях. Однако российский министр не стал отвечать на вопрос о том, дала ли Москва добро на встречу президентов России и США. Он отшутился в ответ на соответствующий вопрос, сказав, что "мы же не таможня, чтобы давать добро".

В свою очередь, госсекретарь США не исключил, что встреча президентов может состояться уже в ближайшие недели. "Вполне вероятно, что наши президенты встретятся в ближайшие недели", - заявил Блинкен в интервью исландской государственной телерадиокомпании RUV.

Говоря об отношениях с Россией, Блинкен отметил, что США были бы рады иметь "стабильные, предсказуемые отношения с Россией". "Перед нашими странами столько вызовов, особенно если говорить о пандемии коронавируса и восстановлении экономик таким способом, чтобы это отвечало интересам наших народов, я считаю, что состояние конфликта не отвечает ничьим интересам", - заявил госсекретарь США.

В Кремле позитивно оценили итоги переговоров в Рейкьявике главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, состоявшиеся в Рейкьявике переговоры помогут в анализе по вопросу о встрече президентов РФ и США. "...Будут анализироваться итоги контактов Лаврова с Блинкеном, и потом уже президент будет принимать решение", - сказал пресс-секретарь президента.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" главный инвестиционный стратег Инбанка Алексей Капитанов, несмотря на то, что цены на нефть в четверг заметно корректируются вниз, рубль чувствует себя уверенно. "Спокойный геополитический фон, ожидание разрядки по итогам переговоров между главой МИД России Лавровым и госсекретарем США Блинкеном, подготовка российских компаний к сезону дивидендов и майский налоговый период - все эти факторы позволяют основным рублевым парам укрепляться. Пара "доллар-рубль" вечером находится в районе 73,5 руб./$1, пара "евро-рубль" - пытается закрепиться ниже 90 руб./EUR1", - подчеркивает Капитанов.

"Рубль вернулся к достигнутым ранее вершинам благодаря улучшению внешнего фона. Доллар проверяет на прочность важную поддержку, находящуюся на уровне 73,5 руб./$1. Российская валюта на этой неделе сохраняет стабильность, несмотря на увеличение волатильности мировых рынков. В последние сессии рубль даже проявляет относительную силу, почти не замечая негативных сигналов с глобальных площадок", - отмечает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

"Доллар США в четверг так и остается в слабой позиции в паре с рублем. Это удивительно - рубль проигнорировал падение цены на сырье, что нетипично для сырьевой валюты, и вообще стоит на месте, как приклеенный. Значит, тут по-прежнему реализуются чьи-то интересы. Доллар стоит 73,54 руб./$1 и может двигаться в пределах 73,5-74,5 руб./$1, хотя должен бы идти в сторону 75 руб./$1 легко и просто. Евро торгуется по 89,9 руб./EUR1 и способен оставаться в коридоре 89,8-90,5 руб./EUR1", - говорит старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

Нефть

Цены на нефть сократили падение на торгах в четверг после публикации данных по американскому рынку труда, повысивших оптимизм трейдеров в отношении перспектив спроса на энергоносители в США.

Давление на рынок по-прежнему оказывают растущие опасения наращивания добычи Ираном, учитывая позитивные новости о ходе переговоров по возвращению США и Ирана к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской атомной программе.

Котировки июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 уменьшились на 0,44% - до $66,37 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась на 0,36% - до $63,12 за баррель.

Данные Минтруда США, обнародованные в четверг, показали, что количество заявок на пособие по безработице, поданных в США на прошлой неделе, было минимальным с начала пандемии. Сильные статданные повысили аппетит к риску, поддержав, в том числе, и американский рынок акций. При этом доллар США дешевеет в четверг, что повышает привлекательность сырьевых товаров, номинированных в долларах.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 21 мая на 7,71 копейки, до 73,6007 руб./$1, и уменьшил курс евро на 32,98 копейки, до 89,7708 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в четверг на 8,57 копейки по отношению к среде и составил 73,6305 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 уменьшился на 11,02 копейки и составил 73,6216 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 693,657 млн, из которых $565,283 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 128,374 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился на 27,78 копейки, до 89,7883 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 опустился на 27,01 копейки и составил 89,8025 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR507,113 млн, из которых EUR230,081 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR277,032 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов снизились в четверг, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК немного повысились по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate "овернайт" опустилась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 5,06% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 4 б.п. - до 5,14% годовых. Ставки на сроки 1 и 3 месяца поднялись на 1 б.п. - до 5,27% и 5,72% годовых, ставка на срок 6 месяцев выросла на 2 б.п. - до 5,82% годовых.

Московская биржа

Новости

Кабмин не намерен делать долгосрочной квоту на беспошлинный ввоз сахара

Кабмин не намерен делать долгосрочной квоту на беспошлинный ввоз сахара

Посадки картошки для чипсов Lay's в России расширили на 11%

Посадки картошки для чипсов Lay’s в России расширили на 11%

Microsoft прекратит поддержку Internet Explorer летом 2022 года

"Русал" запустил процесс обеднения углерода. Обзор

"Русал" запустил процесс обеднения углерода. Обзор

Цена газа в Европе опустилась ниже минимальных в мае $300/тыс. куб. м

Цена газа в Европе опустилась ниже минимальных в мае $300/тыс. куб. м

Рост ключевых сегментов экономики Рунета в 2020 году подстегнул COVID

Рост ключевых сегментов экономики Рунета в 2020 году подстегнул COVID

Россияне с начала года стали покупать больше шампанского

Россияне с начала года стали покупать больше шампанского

Цены на металл, неохлажденные. Обобщение

Оператор трубопровода Colonial Pipeline подтвердил выплату выкупа хакерам

Оператор трубопровода Colonial Pipeline подтвердил выплату выкупа хакерам
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');