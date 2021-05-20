Лавров назвал конструктивными переговоры с Блинкеном

По словам российского министра, у Блинкена и его команды видна нацеленность "разгребать завалы" в отношениях РФ и США

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что его встреча с госсекретарем США Энтони Блинкеном была конструктивной, собеседник продемонстрировал настрой на решение накопившихся проблем в двусторонних отношениях.

"Беседа мне показалась конструктивной", - сказал Лавров по итогам переговоров с главой госдепа в Рейкьявике.

По его словам, "есть понимание необходимости преодолеть нездоровую ситуацию, которая сложилась в отношениях между Москвой и Вашингтоном в предыдущие годы".

"Завалов очень много, разгребать их непросто. Но я почувствовал у Энтони Блинкена и его команды нацеленность на то, чтобы это сделать. За нами дело не станет", - подчеркнул российский министр.

"Мы готовы, как не раз подчеркивал президент Путин, на основе равноправия, взаимного уважения, поиска баланса интересов, рассматривать и решать любые вопросы, которые стоят на нашей двусторонней повестке дня - и в том, что касается региональных и глобальных проблем, конфликтов, кризисов", - заявил Лавров.

О работе диппредставительств

По словам Лаврова, они с Блинкен в ходе встречи условились подготовить президентам двух стран предложения по работе диппредставительств в США и России.

"Безусловно, мы сегодня затронули и тему дипломатических присутствий России в США и США в России", - сказал он журналистам в Рейкьявике по итогам переговоров с американским коллегой.

Лавров напомнил, что этот "порочный круг" был начат бывшим президентом Бараком Обамой, "когда он уходил из Белого дома, когда конфисковали по сути рейдерскими захватами нашу дипломатическую собственность в США, выгнали наших дипломатов с семьями в такой неподобающей грубой манере".

"Мы долго терпели и думали, что новая администрация, администрация Трампа все-таки пересмотрит эти решения, - этого не произошло, напротив, США в 2017 году приняли новые антироссийские, антидипломатические решения, и тогда уже мы вынуждены были отвечать. Это цепная реакция, она никого, по-моему, не устраивает, и я почувствовал сегодня у наших американских коллег такое же ощущение", - сказал Лавров.

О стратегической стабильности

Лавров отметил, что предложил Блинкену обсуждать в рамках темы стратегической стабильности все виды вооружений и не услышал отказа.

"Это обязанность России и США как крупнейших ядерных держав, и мы сегодня подтвердили наше предложение о том, чтобы начать диалог, рассматривая все аспекты, все факторы, влияющие на стратегическую стабильность: ядерные и неядерные, наступательные и оборонительные. Я не увидел отказа от такой концепции, но экспертам предстоит еще над этим поработать", - сказал российский министр.

Лавров отметил, что развитие российско-американского диалога по стратегической стабильности - это "ключевая задача, о решении которой волнуется большинство государств в международном сообществе".

Предложения по стратегической стабильности, как и по работе представительств, будут направлены президентам США и РФ, отметил глава МИД РФ.

Первая встреча Лаврова и Блинкена

Встреча Лаврова и Блинкена на "полях" министерской встречи Арктического совета длилась почти два часа. Это их первые личные переговоры с момента назначения Блинкена госсекретарем США. До этого стороны дважды общались по телефону.

Встреча прошла на фоне продолжающегося ухудшения российско-американских отношений. 15 апреля США обнародовали новый пакет санкций в отношении России, который, в частности, включает высылку десяти российских дипломатов из посольства в Вашингтоне. Москва 23 апреля зеркально ответила на высылку дипломатов, а также объявила о планируемой денонсации соглашения об "открытой суше", регулирующего порядок поездок российских и американских дипломатов по территории двух стран, и намерении ограничить возможность краткосрочных командировок для американских дипломатов и запретить наем россиян в американскую дипмиссию. 14 мая правительство РФ утвердило список недружественных государств, в который вошли США.

Кроме того, обе столицы остаются в настоящее время без послов: 21 марта в Москву для консультаций прибыл посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, месяц спустя по рекомендации российской стороны Москву покинул посол США в Москве Джон Салливан. Сроки их возвращения неизвестны.