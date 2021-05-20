Акционеры "Норникеля" одобрили выплату 1,021 тыс. руб. на акцию за 2020 год

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Годовое собрание акционеров "Норникеля" одобрило предложение о распределении прибыли за 2020 год, сообщила компания.

"Норникель" выплатит 1 тыс. 21,22 рубля или $13,86 на одну обыкновенную акцию. Дивидендная доходность составляет 3,8% к текущей цене акций.

Общий размер денежных средств, которые будут направлены на выплату годовых дивидендов, составит 161,6 млрд рублей (около $2,2 млрд). С учетом промежуточных дивидендов за девять месяцев 2020 года ($1,3 млрд) общая сумма дивидендов за 2020 год составит $3,5 млрд.

Дивиденды получат акционеры по данным реестра на 1 июня.

Годовое собрание акционеров также утвердило 13 кандидатов на 13 мест в совете директоров.

От "Интерроса" в совет вошли: глава совета Гарет Пенни, гендиректор "Интерроса" Сергей Батехин, первые вице-президенты "Норникеля" Марианна Захарова и Сергей Барбашев, управляющий директор Winter Capital Advisors Алексей Башкиров.

"Русал" в совете будут представлять: заместитель гендиректора, советник президента Сбербанка Максим Полетаев, глава En+ Вячеслав Соломин, заместитель главы Highland Gold Mining Станислав Лучицкий, старший банкир Сбербанка Сергей Волк и член совета благотворительного фонда "Центр охраны дикой природы" Евгений Шварц.

Компания Crispian Романа Абрамовича и Александра Абрамова вновь номинировала в совет президента Invest AG Сергея Братухина и главу Highcross Resources Ltd Роберта Эдвардса.

От миноритарных акционеров в совет вновь вошел независимый директор ПАО "ЛУКОЙЛ" и ПАО "АФК "Система" Роджер Маннингс.

"Интеррос" Владимира Потанина сейчас владеет около 34% акций "Норникеля". "РусАл" контролирует 27,8%. Доля Crispian Романа Абрамовича и Александра Абрамова – 4,2% акций.