"Ростелеком" сэкономит до 5 млрд рублей в год после закрытия филиалов

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - "Ростелеком" в 2021 году может закрыть все 7 межрегиональных филиалов (МРФ), осуществляющих непосредственное управление бизнесом на местах, что позволит оператору сократить расходы примерно на 5 млрд рублей в год - около 1% годовой выручки, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на источники.

По словам источников издания, решение о ликвидации МРФ правление "Ростелекома" готовит во исполнение новой стратегии компании, принятой в апреле, в ближайшее время оно будет объявлено трудовому коллективу. Большинству сотрудников МРФ будут предложены места в других подразделениях операторской компании, часть перейдет в региональные филиалы.

В 2020 году общая численность сотрудников "Ростелекома" составляла 136,7 тысяч человек. Расходы "Ростелекома" на зарплаты сотрудникам в 2020 году составили 98,6 млрд рублей, на страховые взносы - 26,4 млрд рублей.

Схема управления с крупными филиалами в каждом из федеральных округов досталась "Ростелекому" в наследство от холдинга "Связьинвест", активы которого оператор поглотил в 2013 году. "Связьинвест" объединял семь межрегиональных компаний связи, в которые входили операторы из большинства регионов России.

В апреле "Ростелеком" представил новую стратегию развития на 2021-2023 годы, среди приоритетов которой названы рост эффективности и повышение маржинальности бизнеса компании. Она также направлена на "умный" с точки зрения эффективности инвестиций рост в традиционном бизнесе компании; опережающие темпы роста и лидерство в выбранных компанией новых направлениях бизнеса. Стратегия предусматривает рост выручки оператора в 2025 году до более 700 млрд рублей с 547 млрд рублей в 2020 году, рост OIBDA - в 1,5 раза.

В новой стратегии группа "Ростелеком" рассматривается как диверсифицированный холдинг, корпоративным центром которого является ПАО "Ростелеком".

"Ростелеком" - крупнейший российский телеком-оператор. Росимущество владеет 38,2% обыкновенных "Ростелекома", 8,44% акций принадлежит ВТБ, еще 20,98% - у АО "Телеком Инвестиции" (в которой у ВТБ 43,91%, остальное - у партнеров банка по инвестициям в Tele2). Доля ВЭБ.РФ в "Ростелекоме" составляет 3,36%. Free float "Ростелекома" - 29,02%.