"Открытие" получило от Гуцериева первый транш по тяжбе на 85,4 млрд рублей

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Банк "Открытие" получил от Михаила Гуцериева первый транш в соответствии с мировым соглашением об урегулировании убытков, понесенных в рамках санации Бинбанка, свидетельствует отчетность кредитной организации по РСБУ за первый квартал 2021 года.

Банк сообщил, что его прочие доходы по итогам первого квартала составили 29,6 млрд рублей (против 8,1 млрд рублей за сопоставимый период 2020 года) и включают дивиденды от дочерних компаний, а также возмещение убытков по мировому соглашению об урегулировании споров в отношении бывших собственников Бинбанка и Рост банка.

Иск от лица Банка России на 85,4 млрд рублей к бывшим бенефициарам, членам совета директоров и топ-менеджерам Бинбанка о взыскании убытков в пользу банка "ФК Открытие" был подан в Арбитражный суд Москвы в сентябре 2020 года. "Открытие" просило возместить убытки, понесенные в результате санации Бинбанка.

"Открытие" и Гуцериев договорились пойти на мировую, после чего банк подал в суд заявление об утверждении мирового соглашения, в марте этого года суд его утвердил. Сумма соглашения составила 14,2 млрд рублей и будет выплачиваться в рассрочку. Первый транш в размере 10 млрд рублей Гуцериев должен был выплатить не позднее 15 июня 2021 года, оставшиеся 4,2 млрд рублей - не позднее 31 декабря 2024 года.

В сентябре 2017 года собственники Бинбанка обратились в ЦБ с просьбой санировать банк. На тот момент основной бенефициар нефтяной компании "Русснефть" Михаил Гуцериев и его племянник Микаил Шишханов контролировали 98,76% акций кредитной организации. В рамках санации регулятор докапитализировал Бинбанк почти на 57 млрд рублей, став его основным собственником. В 2019 году Бинбанк был присоединен к другому санируемому с участием ЦБ РФ банку - "Открытие".