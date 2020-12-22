Мировое соглашение по иску ЦБ к Гуцериеву принято к производству

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы принял к производству мировое соглашение по иску Банка России к бывшему акционеру Бинбанка Михаилу Гуцериеву, вопрос о его утверждении оставил открытым, передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

Стороны мировой не представили судье оригинал мирового соглашения. Они попросили объявить на процессе перерыв.

Иск от лица Центрального банка к бывшим бенефициарам, членам совета директоров и топ-менеджерам Бинбанка - Михаилу Гуцериеву, Микаилу Шишханову, Александру Лукину, Константину Калагину, Петру Морсину и Кириллу Любенцову о взыскании с них убытков в пользу банка "ФК Открытие" был подан в Арбитражный суд Москвы 22 сентября.

Сумма иска составляет 85,4 млрд рублей.

ЦБ в нем попросил возместить убытки, понесенные в результате санации Бинбанка.

В сентябре 2017 года собственники Бинбанка обратились в ЦБ с просьбой санировать банк. На тот момент основной бенефициар нефтяной компании "Русснефть" Михаил Гуцериев и его племянник Микаил Шишханов контролировали 98,76% акций кредитной организации. В рамках санации регулятор докапитализировал Бинбанк почти на 57 млрд рублей, став его основным собственником. В 2019 году Бинбанк был присоединен к другому санируемому с участием ЦБ РФ банку - "Открытие".

Банк "Открытие" и Гуцериев 23 сентября договорились о заключении мировой, после чего банк подал в суд заявление об утверждении мирового соглашения, но его суть не разглашалась. Представитель Банка России при этом в суде отмечал, что после заключения мирового соглашения с Гуцериевым регулятор не отказывается от претензий к другим ответчикам.