"Группа ГМС" получила вторичный листинг на "Мосбирже"

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - "Группа ГМС" (HMS Group) получила в пятницу вторичный листинг своих глобальных депозитарных расписок (GDR) на "Московской бирже", следует из материалов торговой площадки.

Торги бумагами начнутся на российской бирже 25 мая.

Компания в конце апреля сообщала о планах получения вторичного листинга на "Мосбирже", отмечая, что GDR продолжат торговаться на основном рынке – на Лондонской фондовой бирже (LSE). "Совет директоров компании считает, что дополнительный листинг GDR "Группы ГМС" должен способствовать расширению базы инвесторов компании, включая институциональных и розничных инвесторов в России", - отмечала компания.

"Группа ГМС" – производитель насосного, компрессорного и модульного нефтепромыслового оборудования для нефтегазового комплекса, атомной и тепловой энергетики, ЖКХ и водного хозяйства. Важным направлением деятельности группы является сооружение объектов "под ключ" и комплексное обустройство объектов нефте- и газодобычи, нефте- и газохимии, водного хозяйства в России и странах СНГ. Основные производственные активы компании расположены в Казани, Ливнах, Тюмени, ХМАО, а также в Германии, Белоруссии и на Украине.

Уставный капитал группы разделен на 120 млн 705 тыс. 882 акции номиналом 0,01 евро. Размещенный акционерный капитал компании составляет 117 млн 163,427 тыс. акций номиналом 0,01 евро. Коэффициент GDR к обыкновенным акциям составляет 1:5.

"Группа ГМС" по итогам 2020 года получила убыток в 816 млн рублей против прибыли в 151 млн рублей годом ранее. Выручка в 2020 году упала на 10%, до 46,5 млрд рублей, EBITDA выросла на 3%, до 4,9 млрд рублей, маржа по EBITDA составила 10,6% (по сравнению с 9,4% в 2019 году). Операционная прибыль "Группы ГМС" в 2020 году снизилась на 35%, до 1,3 млрд рублей. Портфель заказов в 2020 году увеличился на 4%, до 54,2 млрд рублей. Основной вклад в этот рост внес бизнес-сегмент компрессоров.

По состоянию на 11 мая 2021 года крупнейшим акционером группы являлся Владимир Лукьяненко с долей 27,44%, Герману Цою принадлежало 19,75% акций, менеджменту – 34,46%, казначейский пакет – 1,1%.