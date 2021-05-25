GDR "Группы ГМС" начинают торговаться на "Московской бирже"

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Глобальные депозитарные расписки (GDR) компании "Группа ГМС" (HMS Group) начинают торговаться во вторник на "Московской бирже".

Тикер бумаг - HMSG. GDR будут торговаться в первом котировальном списке, расчеты будут происходить в рублях.

Сейчас GDR компании торгуются на Лондонской фондовой бирже (LSE). "Группа ГМС" не планирует делистинг своих бумаг с этой биржи, а также продавать GDR компании в связи с листингом на "Московской бирже". "Листинг на "Московской бирже" расширит базу инвесторов "Группы ГМС" за счет российских инвесторов, которые не присутствуют в Лондоне, и поддержит ликвидность GDR", - отмечает компания.

"Группа ГМС" - производитель насосного, компрессорного и модульного нефтепромыслового оборудования для нефтегазового комплекса, атомной и тепловой энергетики, ЖКХ и водного хозяйства. Важным направлением деятельности группы является сооружение объектов "под ключ" и комплексное обустройство объектов нефте- и газодобычи, нефте- и газохимии, водного хозяйства в России и странах СНГ. Основные производственные активы компании расположены в Казани, Ливнах, Тюмени, ХМАО, а также в Германии, Белоруссии и на Украине.

Дивидендная политика компании предусматривает ежегодную выплату дивидендов в размере не менее 50% от прибыли за прошедший год с учетом ограничений по кредитным ковенантам и позиции "Группы ГМС" по долгу и ликвидности. Как правило, компания выплачивает дивиденды два раза год, а именно: промежуточные дивиденды - в четвертом квартале текущего года и финальные дивиденды - во втором квартале года, следующего за отчетным. Решение по количеству выплат, их размеру и распределению общего дивиденда между выплатами принимается в зависимости от динамики денежных потоков на протяжении года, говорится в проспекте компании.

Совет директоров "Группы ГМС" в конце апреля рекомендовал направить на дивиденды за 2020 год 4,25 рубля на обыкновенную акцию. Общая сумма дивидендов может составить 497,94 млн рублей. За 2019 год компания выплатила дивиденды на 399,53 млн рублей, или 3,41 рубля на одну обыкновенную акцию. Предыдущие четыре года компания также выплачивала промежуточные дивиденды.

Уставный капитал группы разделен на 120 млн 705 тыс. 882 акции номиналом 0,01 евро. Размещенный акционерный капитал компании составляет 117 млн 163,427 тыс. акций номиналом 0,01 евро. Коэффициент GDR к обыкновенным акциям составляет 1:5.

"Группа ГМС" по итогам 2020 года получила убыток в 816 млн рублей против прибыли в 151 млн рублей годом ранее. Выручка в 2020 году упала на 10%, до 46,5 млрд рублей, EBITDA выросла на 3%, до 4,9 млрд рублей, маржа по EBITDA составила 10,6% (по сравнению с 9,4% в 2019 году). Операционная прибыль "Группы ГМС" в 2020 году снизилась на 35%, до 1,3 млрд рублей. Портфель заказов в 2020 году увеличился на 4%, до 54,2 млрд рублей. Основной вклад в этот рост внес бизнес-сегмент компрессоров.

По состоянию на 11 мая 2021 года крупнейшим акционером группы являлся Владимир Лукьяненко с долей 27,44%, Герману Цою принадлежало 19,75% акций, менеджменту - 34,46%, казначейский пакет - 1,1%.