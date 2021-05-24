ВТБ выдал льготной ипотеки на 300 млрд рублей

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Банк ВТБ за время действия программы ипотеки с господдержкой выдал более 91 тысячи кредитов на 300 млрд рублей, сообщили в понедельник в пресс-службе банка.

Там отметили, что с начала этого года заемщики оформили более 27 тысяч сделок почти на 100 млрд рублей. Регионами-лидерами по выдаче льготной ипотеки стали Москва и Подмосковье (объем выдач превышает 135 млрд рублей), Санкт-Петербург и Ленобласть (более 38 млрд), Татарстан (более 10,4 млрд), Новосибирская область (более 10,3 млрд) и Краснодарский край (более 10 млрд). Средний размер кредита составил около 3,3 млн рублей, первоначального взноса - порядка 33%.

"Ипотека с господдержкой сохраняет свою востребованность у населения, особенно в связи с повышением ставок по стандартным программам отдельных банков. По нашим прогнозам, российские банки за первое полугодие этого года выдадут более 1,6 трлн рублей по льготной программе, что станет одним из ключевых факторов роста рынка по сравнению с прошлым годом", - отметил вице-президент ВТБ Евгений Дячкин.

Он добавил, что дальнейшая динамика ипотечных продаж и уровень ставок будут зависеть от формата продления госпрограммы после 1 июля.

Ранее сообщалось, что ВТБ снизил ставки по льготной ипотеке до 5,6% годовых. Такая ставка доступна для клиентов с первоначальным взносом от 20% и при использовании сервиса банка с планировочными решениями для ремонта и обустройства. Также сумма кредита должна быть не менее 8 млн рублей в Московском регионе, Санкт-Петербурге и области и 5 млн в других регионах. В остальных случаях ставка составит от 5,7%. Для заемщиков с меньшим первоначальным взносом ставка будет 5,8 и 5,9% соответственно.

Программа льготной ипотеки на новостройки по ставке до 6,5% годовых заработала в середине апреля 2020 года и должна была завершиться 1 ноября. В конце октября программа была продлена до 1 июля 2021 года. В настоящее время правительство рассматривает возможность пролонгации льготной ипотеки для отдельных регионов, где реализация программы не привела к разгону цен на жилье.