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ВТБ снизил ставки по льготной ипотеке

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - ВТБ снижает ставки по льготной ипотеке до 5,6% при первоначальном взносе от 20% и использовании электронных сервисов банка, сообщили в понедельник в пресс-службе ВТБ.

"С 17 мая ВТБ меняет условия по ипотеке с господдержкой. Для клиентов с первоначальным взносом от 20% ставка снижается и составляет теперь 5,6% годовых при выборе сервиса "Экспресс-проект" (планировочное решение для ремонта и обустройства) или при сумме кредита от 8 млн рублей в Московском регионе, Санкт-Петербурге и области (5 млн в других регионах) и 5,7% для остальных случаев", - говорится в сообщении.

Как отмечается, для заемщиков с меньшим первоначальным взносом ставка составит 5,8 и 5,9% соответственно.

В банке рассказали, что в настоящее время по льготной программе три четверти клиентов оформляют кредит с первым взносом более 20%.

"Таким образом, для подавляющего большинства наших заемщиков условия в рамках госпрограммы стали еще выгоднее. При этом для клиентов с минимальным первым взносом ставка в любом случае будет в среднем на 0,7 п.п. ниже утвержденной в рамках программы правительством", - отметил вице-президент ВТБ Михаил Сероштан.

Для зарплатных клиентов единая ставка по ипотеке на новостройки и вторичное жилье снижается на 0,2 п.п. - до 7,9%.

При электронной регистрации залога в Росреестре и применении сервиса безопасных расчетов (СБР) для оплаты сделки ставка ВТБ снижается на 0,5 п.п. - до 7,6% для зарплатных клиентов при приобретении квартир на вторичном рынке. Предложение действительно при подаче заявки до 31 июля. Для остальных клиентов, использующих подобный формат сделки, снижение составит 0,3 п.п. (до 8,1%) для готового жилья (предложение бессрочно).

Снижение ставок также предусмотрено для заемщиков с крупным первым взносом.

Заемщики банка, оплачивающие 50% и более от стоимости квартиры, получают дисконт 0,7 п.п. - итоговая ставка для них составит 7,7%. При взносе более 60% и сделке с сервисами по электронной регистрации залога в Росреестре и СБР ставка снижается на 1 п.п. до 7,4%. Новые условия доступны при приобретении недвижимости в новостройках и на вторичном рынке.

Программа льготной ипотеки

Программа льготной ипотеки на новостройки по ставке до 6,5% годовых заработала в середине апреля 2020 года и должна была завершиться 1 ноября. В конце октября программа была продлена до 1 июля 2021 года. В настоящее время правительство рассматривает возможность пролонгации льготной ипотеки для отдельных регионов, где реализация программы не привела к разгону цен на жилье.

Кредитный лимит по программе составляет 12 млн рублей в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, 6 млн рублей - в других регионах. Первоначальный взнос - 15%.

ВТБ Михаил Сероштан

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