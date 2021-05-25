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"Роснефть" начала строительство нефтеналивного терминала "Бухта Север"

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - НК "Роснефть" приступила к реализации строительства нефтеналивного терминала "Бухта Север" на севере Красноярского края в рамках проекта "Восток Ойл".

"Передовая команда специалистов "Объединенной энергостроительной корпорации" прибыла на полуостров Таймыр для организации строительства. Суда ледового класса доставили на Таймыр около 20 тысяч тонн грузов, включая тяжелую строительную технику, вахтовые жилые комплексы, оборудование связи, а также материалы для обустройства вахтовых городков", - сообщает компания.

Проект порта "Бухта Север", разработанный проектным институтом ЛенморНИИпроект, прошел все необходимые экспертизы. Следующим шагом станет строительство гидротехнических сооружений, объектов хранения материально-технических ресурсов и причальных сооружений на Енисейской губе, уточняет компания.

Первый этап строительства порта предусматривает возможность отгрузки нефти до 30 млн тонн в год. К 2030 году, после реализации второй и третьей очереди строительства, объем нефтеперевалки увеличится до 100 млн тонн.

Для организации вывоза продукции на судостроительной верфи "Звезда" размещен заказ на серию из 10 танкеров высокого ледового класса Arc7. В целом для реализации проекта "Восток Ойл" планируется построить 50 судов различных классов, в том числе танкеры, газовозы, суда обеспечения. Также подписан долгосрочный контракт на поставку до 100 буровых установок отечественного производства, которые будут использоваться на месторождениях проекта.

В рамках реализации проекта планируется строительство электрогенерации мощностью 3,6 ГВт, трех аэродромов, двух морских терминалов, 15 промысловых городков, масштабное обновление речной инфраструктуры Енисея.

"Восток Ойл" по состоянию на конец апреля 2021 года включает 52 лицензионных участка, в границах которых расположено 13 открытых месторождений углеводородов. В конце 2020 года международный трейдер Trafigura объявил о завершении сделки по приобретению у "Роснефти" 10% в "Восток Ойле" за 7 млрд евро.

"Роснефть" рассчитывает на привлечение в "Восток Ойл" новых инвесторов.

Роснефть

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