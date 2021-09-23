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Судоверфь "Звезда" готовит контракт на строительство 10 танкеров для "Восток Ойла"

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Судостроительный комплекс "Звезда" рассчитывает в октябре 2021 года подписать контракты на строительство десяти первых танкеров-челноков для проекта "Восток Ойл", сообщил замгендиректора - директор по проектам ССК "Звезда" Константин Глобенко.

По его словам, предприятие готово к началу работы.

"На текущий момент закончена разработка концепт-проекта, базового проекта, проведены модельные испытания, показаны хорошие навигационные качества и ледопроходимость судна", - отметил он.

Речь идет об арктических танкерах-челноках дедвейтом 120 тысяч тонн с ледовым классом Arc7.

Заказчиком танкеров выступает АО "Роснефтефлот". Суда предназначены для перевозки нефти и нефтепродуктов и способны ходить по северным морям без ледоколов.

По словам Глобенко, потребность в данных судах оценивается по-разному, но основная цифра - порядка 30.

"Восток Ойл" - перспективный проект "Роснефти". Он включает 52 лицензионных участка, в границах которых расположены 13 месторождений нефти и газа, в том числе разрабатываемое при участии индийских партнеров Ванкорское месторождение, Сузунское, Тагульское, Лодочное месторождения, а также новые, уникальные по запасам перспективные месторождения: Пайяхское и Западно-Иркинское. Ресурсная база проекта составляет свыше 6 млрд тонн нефти. К 2033 году уровень добычи в рамках проекта планируется на уровне 115 млн тонн нефти. Логистическим преимуществом "Восток Ойла" является возможность поставок сырья с месторождений сразу в двух направлениях - на европейские и азиатские рынки.

ССК "Звезда" создается на базе Дальневосточного центра судостроения и судоремонта (ДЦСС) консорциумом АО "Роснефтегаз", ПАО "НК "Роснефть" и Газпромбанка. Пилотную загрузку комплексу обеспечивает "Роснефть" с заказом порядка 30 судов. Сейчас в портфеле верфи более 50 судов.

Роснефть Восток Ойл СКК Звезда Роснефтефлот Константин Глобенко

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