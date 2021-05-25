"Аэрофлот" в 2021 году получит девять Airbus A320neo и пять A350

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" в 2021 году планирует получить в общей сложности девять среднемагистральных самолетов семейства A320neo, сообщила компания.

Церемония передачи первого такого самолета состоялась во вторник в аэропорту "Шереметьево", передал корреспондент "Интерфакса". Судно передано по контракту с лизинговой компанией CDB Aviation. "Компоновка салона A320neo - 12 кресел в классе "Бизнес" и 144 кресла в классе "Эконом". Шаг кресел в бизнес-классе - 96,5 см, в экономическом классе - до 76,2 см", - отметили в компании.

В течение года "Аэрофлот" также планирует получить пять дальнемагистральных A350, сообщил журналистам директор департамента маркетинга компании Антон Мягков. "Очередные А350 должны поступить в начале июня и июля. Всего до конца года пять штук", - сказал он. Сейчас в парке "Аэрофлота" один самолет этого типа, всего заказано 22 единицы.

По словам Мягкова, A350 и А320neo будут использоваться не только в регулярном расписании "Аэрофлота", но и на экскурсионных рейсах. Первый такой рейс компания совершила 8 марта: самолет вылетел из "Шереметьево" и через несколько часов вернулся обратно, на борту при этом проходила дегустация вин и кинопоказ.

A320 neo - новейшее на данный момент поколение семейства А320. Самолеты считаются топливоэффективными и самыми малошумными в своем классе. Максимальная вместимость A320 neo - 180 пассажиров, дальность полета - 6,85 тыс. км. A321 neo вмещает до 236 пассажиров и может летать на расстояние до 7,4 тыс. км. В РФ neo эксплуатируют авиакомпании S7 и "Уральские авиалинии", заказчиком, помимо "Аэрофлота", является Smartavia. A350 относится к семейству "свершироких" A350 Extra Wide Body, рассчитан на перевозку до 440 пассажиров в зависимости от компоновки салона. В России этот самолет эксплуатирует только "Аэрофлот".