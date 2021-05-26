Поиск
AНачало в 20:15Швейцария Швейцария0 : 7Швеция ШвецияОконченBНачало в 20:15Финляндия Финляндия5 : 2Норвегия НорвегияОконченAНачало в 16:15Великобритания Великобритания2 : 3ОТДания ДанияОконченподробнееBНачало в 16:15США США3 : 0Казахстан КазахстанОконченподробнее

Цены на нефть незначительно снизились

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Нефть слабо дешевеет в среду, трейдеры продолжают оценивать перспективы глобального спроса на энергоносители и следить за переговорами по иранской ядерной программе, результатом которых может стать снятие санкций на поставки нефти из страны.

"Спрос на нефть в США и Китае продолжает восстанавливаться, - отмечает аналитик SPI Asset Management Стивен Иннес. - Однако потенциальное соглашение с Ираном сдерживает нефтяной рынок".

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 по московскому времени в среду составила $68,7 за баррель, что на $0,05 (0,07%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подорожали на $0,19 (0,3%) - до $68,65 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустилась до $66,02 за баррель, что на $0,05 (0,08%) ниже итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась на $0,02 (0,03%) - до $66,07 за баррель.

В следующий понедельник, 31 мая, в США отмечается День памяти, который традиционно открывает автомобильный сезон, и эксперты рассчитывают, что увеличение мобильности граждан приведет к повышению спроса на нефть и нефтепродукты в стране.

При этом, по данным Американского института нефти (API), запасы нефти в Штатах в преддверии открытия автомобильного сезона снизились. Резервы нефти за неделю, завершившуюся 21 мая, сократились на 439 млн баррелей, сообщил API.

Официальные данные о запасах энергоносителей в США за минувшую неделю будут обнародованы министерством энергетики в среду в 17:30 по Москве. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют снижение запасов нефти на 2,2 млн баррелей, бензина - на 700 тыс. баррелей, дистиллятов - на 1,6 млн баррелей.

Brent WTI Иран США

Новости

РФПИ с партнерами вложили $250 млн в онлайн-кинотеатр Ivi

"Газпром" предложил построить в Петербурге 703-метровый небоскреб

"Газпром" предложил построить в Петербурге 703-метровый небоскреб

Промпроизводство в РФ в апреле превысило уровень 2019 года на 2,2%

Промпроизводство в РФ в апреле превысило уровень 2019 года на 2,2%

Производственным директором "Норникеля" стал экс-гендиректор "ВСМПО"

Производственным директором "Норникеля" стал экс-гендиректор "ВСМПО"

Нефтяные цены начали снижаться

Нефтяные цены начали снижаться

"Газпром" опять не заинтересовался шансом нарастить транзит через Украину

"Газпром" опять не заинтересовался шансом нарастить транзит через Украину
Пандемия коронавируса

Грузия с 1 июня откроет сухопутные границы

Грузия с 1 июня откроет сухопутные границы

Думе предложили разрешить госзаказчикам закупать продукцию СМИ без конкурса

Думе предложили разрешить госзаказчикам закупать продукцию СМИ без конкурса

Минфин отметил, что экономика РФ растет выше ожиданий

Минфин отметил, что экономика РФ растет выше ожиданий
Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске

"Белавиа" прекратит летать в Париж и Лондон до 30 октября

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');