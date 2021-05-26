Индекс МосБиржи протестировал рубеж 3700п

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в среду продолжил подъем на фоне благоприятной внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры (Brent превысила $69 за баррель), а также ослабления геополитических рисков; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,3-0,4%, причем первый протестировал рубеж 3700 пунктов.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3698,82 пункта (+0,3%, максимум сессии - 3700,34 пункта), индекс РТС - 1587,66 пункта (+0,4%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 1,3%.

Доллар стоит 73,4 рубля (-0,1 рубля).

Пресс-служба Кремля сообщила во вторник, что российско-американский саммит пройдет 16 июня в Женеве, на встрече будут обсуждаться российско-американские отношения, стратегическая стабильность, борьба с пандемией коронавируса. Белый дом также официально заявил, что президенты США и России Джозеф Байден и Владимир Путин 16 июня в Женеве обсудят многочисленные срочные вопросы, решение которых необходимо для стабильных и предсказуемых отношений.

Кроме того, президент США Джо Байден выразил уверенность, что строительство газопровода "Северный поток 2" продолжится, несмотря на уже действующие американские санкции, сообщило агентство Bloomberg. По словам Байдена, дальнейшие санкции против "Северного потока 2" были бы "непродуктивны" для отношений США с Европой.

Подорожали акции Polymetal (+1,3%), ПАО "Полюс" (+0,9%), "НЛМК" (+0,6%), "Роснефти" (+0,6%), "Татнефти" (+0,5%), "Интер РАО" (+0,5%), "Магнита" (+0,5%), "РусГидро" (+0,5%), Сбербанка (+0,4% и +0,3% "префы"), "Газпром нефти" (+0,4%), "Сургутнефтегаза" (+0,4% и +0,3% "префы"), ВТБ (+0,4%), "Аэрофлота" (+0,3%), "Газпрома" (+0,3%), "ММК" (+0,3%), "Норникеля" (+0,3%), "Яндекса" (+0,3%), расписки TCS Group (+0,3%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (+0,2%), "Северстали" (+0,1%), АФК "Система" (+0,1%), "НОВАТЭКа" (+0,1%).

Совет директоров ПАО "Детский мир" (+1,2%, до 153,62 рубля) рекомендовал акционерам утвердить дивиденды за 2020 год в размере 6,07 рубля на акцию (общая сумма выплат может составить 4,486 млрд рублей), говорится в сообщении компании. Датой закрытия реестра акционеров для получения дивидендов предложено установить 11 июля.

Подешевели акции "АЛРОСА" (-0,3%), "Московской Биржи" (-0,1%).

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, внешний фон утром в среду слабо позитивный: азиатские индексы преимущественно растут при слабо положительной динамике сырьевых контрактов. Российский рынок акций продолжает рост с попытками выйти на значения выше 3700 пунктов по индексу МосБиржи, рубль также укрепляется. Впереди саммит США и РФ, который может смягчить перманентные геополитические риски.

Эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин также считает, что поддержку рублевым активам оказывают новости о вероятной дате и месте встречи лидеров России и США, которая была подтверждена обеими сторонами. Рубль накануне обновил двухмесячный максимум к доллару, но потом сдал позиции, в среду отечественная валюта вновь пытается расти. Таким образом, рубль продолжает совершать разнонаправленные движения, которые даже при всплеске волатильности не имеют продолжения, что свидетельствует о вероятном сохранении консолидации на краткосрочном горизонте.

По оценкам аналитиков ИК "Атон", в США негативом стали данные по продаже новостроек - сдерживающее влияние на спрос оказал рост цен, что вызвало новые опасения по поводу инфляции, несмотря на то, что от представителей ФРС продолжают поступать успокаивающие комментарии. Тем не менее, утренняя динамика фондовых и нефтяных фьючерсов указывает на вероятный рост рынка акций РФ на 0,5%, полагают эксперты.

Индексы акций в США во вторник снизились на 0,02-0,2%, растеряв рост, который наблюдался ранее в ходе торгов. Давление на рынок, в частности, оказали данные Conference Board, которые показали снижение индекса потребительского доверия в США в мае до 117,2 пункта. При этом, согласно пересмотренным данным, месяцем ранее показатель составлял 117,5 пункта, а не 121,7 пункта, как было объявлено изначально. Аналитики в среднем ожидали снижения показателя до 119,2 пункта, свидетельствуют данные Trading Economics.

В центре внимания многих инвесторов остается инфляция и инфляционные ожидания, отмечает MarketWatch. Рост уровня инфляции считается причиной повышенной волатильности, которая наблюдалась на рынке акций после публикации апрельских данных о динамике потребительских цен в США. Эти данные спровоцировали опасения, что ФРС может свернуть денежно-кредитные стимулы раньше, чем ожидалось. С того момента представители Федрезерва за редким исключением заверяли, что они считают повышение уровня инфляции временным.

В среду в Азии преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,3%, китайский Shanghai Composite - на 0,3%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,8%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 подрос на 0,4%).

Значение индекса опережающих экономических показателей Японии в марте было пересмотрено до 102,5 пункта со 103,2 пункта. Однако это все еще самое высокое значение показателя с марта 2014 года. Месяцем ранее индикатор находился на отметке 98,9 пункта.

Обеспокоенность инвесторов из-за ускорения инфляции в США снизилась благодаря заверениям представителей Федеральной резервной системы (ФРС), которые пока не видят необходимости менять курс денежно-кредитной политики, отмечает Associated Press.

В четверг инвесторы ожидают публикации пересмотренных данных об изменении ВВП США в первом квартале 2021 года. Экономисты прогнозируют уверенное экономическое восстановление в этом году после наиболее сильного падения экономики со времен Великой депрессии.

Нефть утром в среду сохраняет попытки роста, трейдеры продолжают оценивать перспективы глобального спроса на энергоносители и следить за переговорами по иранской ядерной программе, результатом которых может стать снятие санкций на поставки нефти из страны. Цена Brent находится на $0,4 выше уровня, что отмечался при закрытии дневных торгов рынка акций РФ во вторник.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $69,06 за баррель (+0,6% и +0,3% накануне), июльская цена WTI - $66,32 за баррель (+0,4% и +0,03% во вторник).

В следующий понедельник, 31 мая, в США отмечается День памяти, который традиционно открывает автомобильный сезон, и эксперты рассчитывают, что увеличение мобильности граждан приведет к повышению спроса на нефть и нефтепродукты в стране.

При этом, по данным Американского института нефти (API), запасы нефти в Штатах в преддверии открытия автомобильного сезона снизились. Резервы нефти за неделю, завершившуюся 21 мая, сократились на 439 млн баррелей, сообщил API.

Официальные данные о запасах энергоносителей в США за минувшую неделю будут обнародованы министерством энергетики в среду в 17:30 по московскому времени. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют снижение запасов нефти на 2,2 млн баррелей, бензина - на 700 тыс. баррелей, дистиллятов - на 1,6 млн баррелей.